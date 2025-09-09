Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de cabezas de cerdo. AdobeStock

La aparición de cabezas de cerdo frente a varias mezquitas reaviva la alarma islamófoba en Francia

Uno de los hallazgos en París se ha producido junto a una pintada con la palabra «Macron»

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:44

Seis mezquitas de Francia han amanecido este martes con cabezas de cerdo frente a sus puertas, en lo que se considera un nuevo acto islamófobo ... en el país. Los hallazgos se han producido en la región metropolitana de París y en la capital, según ha anunciado el jefe de la policía parisina, Laurent Nuñez, quien ha informado que se ha abierto una investigación «de inmediato», además de subrayar que «se está haciendo todo lo posible para encontrar a los autores de actos repugnantes». Con entre cinco y seis millones de fieles, el país galo cuenta con la mayor comunidad musulmana de Europa, así como la principal comunidad judía del Viejo Continente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular donostiarra que comprueba si se puede ir andando a la isla de San Sebastián
  2. 2 Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  3. 3

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  4. 4

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  5. 5 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  6. 6 Taxistas denuncian los precios de Uber para un trayecto Bilbao - San Sebastián: «Casi el doble que un taxi»
  7. 7

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  8. 8

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  9. 9 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones
  10. 10 La fiesta se impone a la tensión en el Alarde de Hondarribia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La aparición de cabezas de cerdo frente a varias mezquitas reaviva la alarma islamófoba en Francia

La aparición de cabezas de cerdo frente a varias mezquitas reaviva la alarma islamófoba en Francia