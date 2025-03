Más de 50.000 personas se manifiestan en Roma para reivindicar el orgullo de ser europeo

Las calles de Roma han sido escenario este sábado de una multitudinaria manifestación proeuropeísta. Las autoridades calculan que han acudido 50.000 personas, un número ... que ha desbordado cualquier previsión, sobre todo si se tiene en cuenta cómo ha surgido la movilización: a raiz de un artículo de opinión titulado 'Digamos algo en europeo', publicado hace tres semanas en el periódico 'La Republica'.

«Somos muchos. Somos muchos porque somos un pueblo, una palabra que en los últimos años se ha eliminado de la democracia, a pesar que es la más democrática de las palabras», ha dicho Michele Serra, el periodista y escritor impulsor de la marcha. «Europa no es un concepto abstracto. Es la salvación. Recordémoslo cuando rechazamos a los migrantes. Y recordémoslo cuando pensemos que la resistencia de los ucranianos es solo una molestia que nos impide descansar en paz», añadió el periodista. «Estamos aquí para defender la libertad y la democracia. Estos son conceptos a los que nos hemos acostumbrado durante 80 años, pero en realidad necesitan ser defendidos, no podemos darlos por sentado», decía a la agencia AP una participante en la protesta.

Muchos de los participantes llevaban en la mano el Manifiesto de Ventotene, documento fundacional de la UE, que fue escrito en 1941 por tres disidentes antifascistas encerrados por Mussolini.

Respuesta a la ofensiva de Trump

Al acto, que se ha desarrollado en la plaza del Popolo, se han unido intelectuales, científicos, organizaciones, sindicatos, partidos de izquierda y muchos alcaldes. Entre ellos, el de Barcelona, Jaume Collboni, que ha pedido fortalecer alianzas entre ciudades europeas para abordar los problemas cotidianos de la gente porque estas «son la primera línea de la democracia europea».

En la lado contrario, los partidos conservadores que forman el Gobierno italiano, que no solo no se han sumado sino que han ignorado el llamamiento. «Debe haber apoyo para Europa, pero con reformas concretas, no eventos simbólicos» ha criticado Tajani, ministro de Asuntos Exteriores. «Mientras algunas personas se manifiestan con banderas, nosotros trabajamos para cambiar esta Europa, que aplasta a los trabajadores, agricultores y emprendedores con sus reglas absurdas», ha dicho Matteo Salvini, vicepresidente y ministro de Infraestructura y Transporte.

La propuesta de Serra surge en un momento en el que la Unión ha tenido que hacer frente al embate de Donald Trump, que desde su segunda llegada a la Casa Blanca ha roto los históricos lazos que han unido a ambos lados del Atlántico desde la Segunda Guerra Mundial. Las posturas enfrentadas en la guerra de Ucrania, la amenaza de retirar el apoyo militar al continente y la imposición indiscriminada de aranceles han abierto una brecha sin precedentes.