Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Soldados de EE UU en unas maniobras efe

Trump quiere recortar la seguridad europea pese a la amenaza rusa

El presidente de EEUU pretende eliminar una ayuda militar de millones de dólares que es clave para la defensa de los países bálticos

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Nueva York

Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:04

Mientras prometía al presidente polaco, Karol Nawrocki, reforzar el flanco oriental europeo para proteger a su país de la amenaza rusa, Donald Trump preparaba el ... fin de los programas de asistencia europeos de seguridad a largo plazo, entre ellos precisamente la iniciativa que fortalece el flanco oriental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  4. 4 El Alarde de Hondarribia recurre el decreto que marca los horarios del día 8
  5. 5 Trifulca en un comercio de alimentación de Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  6. 6 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  7. 7 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9

    Menores tutelados, acoso escolar, clubes de cannabis, ciberdelincuencia...Los apuntes de la Fiscalía vasca
  10. 10 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Trump quiere recortar la seguridad europea pese a la amenaza rusa

Trump quiere recortar la seguridad europea pese a la amenaza rusa