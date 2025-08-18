Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Donald Trump, presidente estadounidense. AFP

Trump propone eliminar el voto por correo y las máquinas de votación electoral

El presidente estadounidense vuelve a plantear un desafío al sistema tras las acusaciones de fraude en los comicios de 2020

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Lunes, 18 de agosto 2025, 21:36

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que planea firmar una orden ejecutiva para poner fin al voto por correo y ... las máquinas de votación en un nuevo desafío al sistema electoral tras las amenazas de supuesto fraude vertidas contra el entonces mandatario Joe Biden por su victoria en las elecciones presidenciales de 2020.

