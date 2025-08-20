Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

AFP

Trump lanza una cruzada, esta vez contra los museos

El presidente ordena a su gobierno que replique en las instituciones culturales la purga que ha llevado a cabo en las universidades

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Martes, 19 de agosto 2025

Tras haber doblegado a las principales universidades del país, Donald Trump se dispone ahora a erradicar las políticas progresistas de los museos. «He instruido a ... mis fiscales para que repasen los museos y empiecen exactamente el mismo proceso que se ha hecho con las facultades y universidades, donde se ha hecho un tremendo progreso», anunció este martes en un Truth social.

