Imagen de la estatua con Trump y Epstein cogidos de la mano. Reuters

Trump y Epstein cogidos de la mano frente al Capitolio: la provocadora escultura que enfurece a la Casa Blanca

El grupo autodenominado 'El apretón de manos secreto' ha querido denunciar así los vínculos del ahora presidente de EE UU con el pederesta confeso

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:42

Cogidas de la mano. Así aparecieron este martes dos risueñas estatuas de Donald Trump y Jeffey Epstein frente al Capitolio en Washington, una obra de ... arte hecha con toda la mala leche del mundo y que, como no podía ser de otra forma, se ha vuelto viral en redes sociales. El presidente de EE UU ha hecho todo lo posible por desvincularse de las actividades del pederesta confeso pese a la relación de amistad que mantenían. Algo que no ha importado al grupo autodenominado 'El apretón de manos secreto'. Los supuestos autores de 'Best Friends Forever' (Mejores amigos por siempre) han querido así denunciar el vinculo entre ambos financieros.

