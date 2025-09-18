Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Trump anuncia que designará al movimiento de izquierdas 'Antifa' como «organización terrorista»

«Ésta es solo una de muchas acciones que tomará el presidente para abordar las organizaciones de izquierda que fomentan la violencia política», según fuentes de la Casa Blanca

T. Nieva

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:17

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que designaría a 'Antifa', una red difusa de activistas de izquierda radical, sin un liderazago ... definido, como «una organización terrorista importante». «También recomendaré fuertemente que aquellos que financien a ANTIFA sean investigados a fondo de acuerdo con los más altos estándares y prácticas legales», escribió Trump en Truth Social.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La emotiva despedida a un camarero en San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  2. 2 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  3. 3 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  4. 4 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  5. 5 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  6. 6 «El incremento de delitos es una realidad en Donostia, pero es irresponsable poner en cuestión el papel de la Ertzaintza»
  7. 7 Franco Berrino, epidemiólogo, explica los motivos para rechazar el azúcar: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  8. 8 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  9. 9

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual
  10. 10 Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Trump anuncia que designará al movimiento de izquierdas 'Antifa' como «organización terrorista»

Trump anuncia que designará al movimiento de izquierdas &#039;Antifa&#039; como «organización terrorista»