Un policía es evacuado en helicóptero de la localidad de Codorus tras resultar herido en el tiroteo. Reuters

Un hombre armado mata a tres policías y hiere a otros dos en el Estado de Pensilvania

Los oficiales fueron atacados a tiros por un individuo cuando investigaban un caso de violencia doméstica en la localidad de Codorus

T. Nieva

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:25

Un hombre armado abrió fuego el miércoles en una zona rural del centro de Pensilvania contra cinco agentes, tres de los cuales murieron y dos resultaron heridos de gravedad, según informó el jefe de la Policía de ese Estado del este de Estados Unidos. «Cinco miembros de las fuerzas del orden han resultado heridos por disparos, tres de ellos fatalmente», declaró Christopher Paris en una rueda de prensa. Asimismo añadió que varios efectivos acabaron a tiros con la vida del agresor, y anunció que los dos oficiales heridos habían sido trasladados a un centro hospitalario en estado crítico «aunque estable».

