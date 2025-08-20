Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Estados Unidos solo concederá la nacionalidad a inmigrantes con «buena moral»

Una directiva criticada por su arbitrariedad restringe la ciudadanía a quienes tienen «buena conducta y realizan contribuciones positivas»

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:58

En la ideología nacionalista del 'América First', la ciudadanía estadounidense es un privilegio que debe restringirse «para proteger su valor y significado», como decía la ... orden ejecutiva que Donald Trump firmó el día que accedió el cargo. Entonces ordenó que se le negase a los hijos nacidos en Estados Unidos de padres residentes de manera irregular. Ahora quiere concederla exclusivamente a quienes tengan «buena moral».

