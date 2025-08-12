Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Ione Belarra, dirigente de Podemos. Ep

EE UU culpa a Podemos y Belarra del aumento del antisemitismo en España

Detecta un repunte del 77% en los delitos de odio contra judíos y señala a la exministra por acoger en el Congreso un acto que justificó el atentado de Hamás en 2023

T. Nieva

Martes, 12 de agosto 2025, 22:06

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha detectado un repunte del antisemitismo en España. Según el último informe sobre derechos humanos, se ha registrado ... un aumento de los delitos de odio contra judíos en 2023 y 2024. El 7 de octubre de 2023 tuvo lugar el ataque de Hamás contra Israel en el que murieron 1.200 personas. El documento señala a la exministra Ione Belarra, dirigente de Podemos, por organizar el 3 de junio de 2024 un acto en el Parlamento en el que dos oradores propalestinos invitados «glorificaron el ataque de Hamás y afirmaron que Israel no tenía derecho a existir».

