Atracan un puesto de limonada de un niño de 9 años en Carolina del Norte amenazándole con un pistola «Justo cuando crees que lo has escuchado todo, hay algo más que te sorprenderá», reconoce el sheriff de la zona R. C. Martes, 7 agosto 2018, 17:10

La Policía de Monroe, una localidad de Carolina del Norte, recibió una noticia sorprendente el pasado sábado: alguien había atracado un puesto de limonada de un niño de 9 años amenzándole con una pistola. Según relató el niño, le colocó el arma en el estómago y le exigió la recaudación que guardaba en una lata vacía (17 dólares).

«Justo cuando crees que lo has escuchado todo, hay algo más que te sorprenderá», reconoció el sheriff del condado, Tony Underwood. «Creo que las personas son capaces de hacer muchas cosas, pero no de robar a un niño en un puesto de limonada», añadió en la rueda de prensa en que reconocieron que el niño recordaba muchos detalles pero que todavía no habían arrestado a nadie (los sospechosos son dos jóvenes de 17 y 19 años respectivamente que fueron detenidos por disparar al menos 10 balas en dos casas el 27 de mayo, según CNN.

Por ahora, los agentes han encontrado la lata vacía junto a un sombrero, una bicicleta y una pistola de aire comprimido, según reveló Underwood en la rueda de prensa. En su investigación han pedido ayuda a la comunidad y están buscando más pistas en los vídeos de vigilancia de la ciudad.

El niño no parece haberse asustado y los vecinos han podido verle vender más limonada, aunque esta vez en una piscina comunitaria con más gente alrededor. Es algo tan sorprendente como el atraco. El propio sheriff lo ha reconocido: «Estoy seguro de que cualquiera que pasara por una situación así quedaría traumatizado».