Un adolescente abre fuego y hiere a tres personas en Times Square
La Policía ha detenido al autor de los disparos, de 17 años
T. Nieva
Sábado, 9 de agosto 2025, 14:01
Un adolescente de 17 años ha abierto fuego y herido a tres personas el sábado en Times Square, en Nueva York, ha informado la Policía ... de la ciudad. El incidente ha tenido lugar a las 1.20 local (7.20 horas en España) tras una disputa, de acuerdo a un portavoz policial.
Una mujer de 18 años sufrió un rasguño en el cuello, mientras que un hombre de 19 años y otro de 65 años resultaron heridos en las extremidades inferiores. Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue de Nueva York, donde se determinó que se encontraban en estado estable.
«El autor fue detenido por la Policía y se recuperó un arma de fuego», han añadido las fuentes policiales.
