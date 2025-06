Un superviviente del avión estrellado en India relata lo ocurrido: «30 segundos después del despegue se escuchó un fuerte ruido...»

El trágico accidente aéreo ocurrido cerca del aeropuerto de Ahmedabad (India) con cerca de 300 personas a bordo ha conmovido a la comunidad internacional. Por ... ahora, se desconoce el número exacto de supervivientes aunque las autoridades indias sí han reportado que «aproximadamente 294 personas han muerto», entre ellos «algunos estudiantes que se alojaban en el edificio contra el que se estrelló el avión».

En ese mismo balance el alto cargo de la policía estatal Vidhi Chaudhary confirmó que los agentes encontraron a un superviviente junto a una de las salidas de emergencia. Su nombre es Ramesh Vishwash Kumar y se encontraba en el país asiático visitando a la familia. El es de origen indio aunque británico de nacimiento. Volvía a Londres junto a su hermano Ajay, que estaba sentado en otra fila del avión y del que no se tienen noticias.

Ramesh ha atendido al periódico local Hindustan Times desde el hospital tras abandonar consciente y algo desorientado el lugar del accidente. «Cuando me levanté, había cuerpos a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí. Había pedazos del avión por todas partes», ha relatado. «Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital».

Cuando le preguntaron por cómo se vivió el accidente en el interior de la aeronave, este británico confiesa que «todo sucedió muy rápido». «Treinta segundos después del despegue, se escuchó un fuerte ruido y luego el avión se estrelló», ha asegurado.

Ampliar

Las imágenes de Ramesh abandonando el lugar del accidente a pie han sorprendido a muchos y no han tardado en viralizarse en las redes sociales. La agencia local de noticias ANI ha verificado que se trata de un superviviente del vuelo AI171, que se dirigía al aeródromo londinense de Gatwick (Reino Unido), y ha adjuntado el billete de avión sellado con el que embarcó horas antes del accidente.