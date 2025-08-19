Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Inundaciones por las lluvias monzónicas en Pakistán. Reuters

Las lluvias de los monzones dejan 706 muertos desde junio en Pakistán

Las autoridades alertan de unas condiciones meteorológicas severas, con la llegada de tres nuevas temporadas de precipitaciones monzónicas y un previsible aumento de su intensidad hasta un 50%

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Martes, 19 de agosto 2025, 21:23

Al menos 393 personas han perdido la vida desde el jueves de la semana pasada en Pakistán como consecuencia de las lluvias torrenciales del monzón. ... La autoridad nacional de gestión de catástrofes (NDMA) ha detallado que 356 de los fallecimientos se produjeron en la provincia montañosa de Jaiber Pastunjuá, en el noroeste, cerca de Afganistán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

