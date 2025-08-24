Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vietnam sufre periódicamente el paso de tifones. AFP

Casi 600.000 personas evacuadas en Vietnam ante la inminente llegada del tifón 'Kajiki'

Las fuerzas armadas del país asiático han movilizado a cientos de miles de soldados, además de aeronaves, navíos y vehículos blindados, y se ha pedido ayuda a países como China y Filipinas

T. Nieva

Domingo, 24 de agosto 2025, 20:12

Las autoridades de las provincias de Thanh Hóa, Quang Tri, Hue y Da Nang, en la costa oriental de Vietnam, ordenaron el domingo la evacuación ... de 587.000 personas como medida de precaución ante la inminente llegada del tifón 'Kajiki' al país, procedente del Este.

