Llueven las críticas sobre Petro por llamar «HP» al presidente del Senado

Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda que ha elegido Colombia y hombre que ha basado su mandato en el proyecto de la paz total ... para un país abrazado a la violencia históricamente, está recibiendo las mayores críticas en los tres años que lleva en el poder al llamar «HP» al presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador). Una gran parte de los congresistas han rechazado el insulto al que aconsejan que «debe gobernar con respeto».

La declaración fuera de tono y carente de la mayor educación que debería tener un jefe del Estado fue efectuada durante un discurso celebrado en el municipio de Soledad durante la instalación de un comité del «sí» para la consulta popular que Petro intenta plantear antes de finalizar su mandato. «Decía Efraín Cepeda entonces 'oigan pero si esas son las preguntas que ustedes presentaron, pues ahora sí podemos discutirlas en el Congreso'. Yo no digo groserías, pero quiero decir una: mucho HP». Aunque fue aplaudido por la concurrencia, no tardaron en llegar severas críticas al presidente colombiano, que no ha tenido un gobierno fácil y que ha visto cómo desde la derecha se han torpedeado muchos de sus proyectos.

Efraín Cepeda no calló. Su respuesta, a través de las redes sociales, fue elegante: «El presidente Petro aún no comprende la dignidad que ostenta y, como si estuviera en una riña callejera, recurre a la grosería y la bajeza. No pienso caer tan bajo, porque tengo clara la dignidad que represento. Nuestra institucionalidad merece un Honor Perenne, que es mi forma de entender el verdadero HP».

En una entrevista al diario 'El Espectador', antes del insulto de Petro, Cepeda hablaba de la fuerte tensión que existe entre el Congreso y la Casa de Nariño. «El estilo presidencial es pensar que, como es el jefe del Estado, pretende ser jefe del Ejecutivo y jefe del Legislativo. Y se equivoca. Son ramas absolutamente independientes del poder público. Y él, el Gobierno Nacional, pretende que seamos sus notarios y en esa orilla no estamos».

Por sobre todas las cosas, a quien se debe respetar en una Democracia es al pueblo. Y anda por ahí mucho HP que irrespeta al pueblo. https://t.co/NJy6JxXGGS — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 25, 2025

En su respuesta, Petro insistió en su grosería: «Por sobre todas las cosas, a quien se debe respetar en una democracia es al pueblo. Y anda por ahí mucho HP que irrespeta al pueblo». Dolido por la negativa de la oposición a plantear la consulta popular al considerar que el presupuesto es muy elevado, Petro advirtió: «Si los amigos de Efraín Cepeda se les ocurre negar la consulta popular, el pueblo va a borrar a esos congresistas de la historia de Colombia. La consulta de todas maneras se hará. Los ríos no se pueden detener y lo que hicimos en la plaza de Bolívar fue armar un río torrentoso que cada día crece más y no va a detenerse. Va a llegar hasta el mar de la democracia popular».

Varios congresistas rechazaron el discurso indigno del presidente. «Debe gobernar con respeto» al tiempo que se solidarizaban con Efraín Cepeda: «Me solidarizo con él, con las Cortes, con la institucionalidad, con todos los colombianos que han sido víctimas de sus constantes agresiones por pensar distinto», señaló Mauricio Gómez del Partido Liberal.

«Falta de decencia»

La precandidata a la presidencia, la periodista Vicky Dávila, recordó la reciente carta que escribió el excanciller Álvaro Leyva, en la que acusaba duramente a Petro y sugería que tiene una posible adicción a las drogas. «Eso solo lo hace un presidente como el que describió Leyva en su tormentosa carta», dijo.

María Fernanda Cabal, senadora y precandidata por el Centro Democrático, también aprovechó la ocasión para lanzar más dardos sobre Petro: «Es una falta absoluta de decencia, profesionalismo y respeto. El ministro de Salud maltrata públicamente a la directora de la ESE de Puerto Gaitán, mientras Petro insulta al presidente del Congreso. Este clima de desesperación los está llevando a recurrir a la violencia verbal».

Otros, como el excongresista Ernesto Macías fueron más lejos: «Con seguridad Petro lo insultó a usted bajo los efectos de las drogas. Él es indigno del cargo que está usurpando». Carolina Arbeláez, representante a la Cámara, señaló que seguramente el jefe de Estado estaba «borracho».