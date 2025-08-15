Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

'Tops' con volantes: la pieza clave para elevar cualquier look

Una pieza femenina y atemporal que ha regresado con más fuerza que nunca

Yasmina Hernández

Viernes, 15 de agosto 2025

Ya sea para un look cotidiano o para una salida nocturna, el 'top' de volantes se consolida como una de las tendencias más versátiles del verano. Es cierto que, esta prenda lleva con nosotras muchas temporadas, sin embargo ha sabido reinventarse para regresar con más fuerza que nunca, adaptándose además a todo tipo de estilos, edades y ocasiones.

Los volantes aportan movimiento y volumen a cualquier 'outfit' por lo que de un estilo sencillo puede convertirlo en uno más original. Para quienes desean hacerse con esta tendencia hemos reunido algunas propuestas más atractivas del momento. Te las mostramos a continuación:

1. Zara

Esta prenda se caracteriza por su escote en pico que sin duda estiliza la figura y tirantes finos que da lugar a un look delicado. Asimismo, la espalda descubierta aporta un toque veraniego y sensual, perfecto para días donde las temperaturas se presentan muy elevadas. El bajo se encuentra rematado con un volante blanco añadiendo frescura y movimiento.

'Top' en tendencia
'Top' en tendencia Zara

2. Mango

Para aquellas que buscan una propuesta más atrevida te presentamos este 'crop top' entallado amarillo de Mango con un maxi volante. Te aseguramos que acapararás todas las miradas, ya que aporta un look moderno y elegante.

'Top' con maxi volante
'Top' con maxi volante Mango

3. Pull and Bear

¿Buscas un 'top' que una delicadeza y romanticismo? Este es el que estás buscando. Se encuentra confeccionado en tejido ligero y transpirable, ideal para climas cálidos. Sus tirantes finos realzan los hombros y el detalle de volantes ligeros y su lazo frontal, generan movimiento a la prenda. Perfecto para looks de día y salidas nocturnas. ¿Te animas a hacerte con él?

'Top' volantes y lazo frontal
'Top' volantes y lazo frontal Pull and Bear

4. Stradivarius

Esta prenda con un estilo femenino y cuerpo ajustado se adapta perfectamente gracias a su tejido elástico que realza la silueta. Además, el volante de la parte inferior le aporta al 'top' un toque coqueto. Sin duda, será la prenda estrella para ti.

'Top' ceñido con volantes
'Top' ceñido con volantes Stradivarius

El reto no es encontrar un 'top' con volantes que te guste, sino ¡decidir con cuál quedarte!

