Uñas con estilo: la tendencia del momento

Llega el momento de realizar la manicura pero, tienes varias cuestiones en mente que te gustaría cambiar: quieres emplear tonos otoñales, puesto que el verano ya ha finalizado, quieres innovar con diseños alegres y poco comunes, y por último, buscas lo último de lo último. Pues bien, nuestra recomendación son: las uñas 'polka dots'.

Los diseños de uñas con lunares se han convertido en tendencia, transmitiendo frescura y versatilidad. Lo mejor es que no hay reglas fijas: puedes optar por un detalle discreto en una sola uña o por un patrón lleno de color en todas, ¡una fantasía! Esta tendencia divertida permite jugar con contrastes, grosores y tonos, para lograr un acabado fiel a tu personalidad.

Diseños que encandilan

Una forma actualizada de llevar la manicura francesa consiste en sustituir la tradicional punta blanca por un diseño lleno de pequeños lunares. Una sutil variación, sin perder la elegancia característica de la francesa. Además, puedes optar por una versión minimalista en blanco y negro para un look más sofisticado o por otras más coloridas y atrevidas, con acabado llamativos y brillantes, que captarán la atención de todos. Solo tú decides.

Por otro lado, cuando se lleva como protagonista de todo el look, puedes apostar por propuestas vibrantes. La magia de este estilo es la combinación cromática: los contrastes transmiten energía y las tonalidades suaves crean un efecto minimalista y sofisticado. Sea cual sea la elección por la que optes, este diseño será ideal para alegrar cualquier 'outfit' sin esfuerzo alguno, ¡te lo aseguramos!

Nuestras famosas ya las llevan con estilo. Kylie Jenner, por ejemplo, estrenó este diseño de uñas con lunares metálicos sobre puntas tipo francesa. Dua Lipa también ha llevado varias versiones de esta tendencia, indicando su agrado hacia ella. Hailey Bieber tampoco se ha quedado atrás, y ha demostrado que los lunares pueden ser tanto sofisticados como divertidos. En una de sus últimas apariciones veraniegas, apostó por una base amarilla y un diseño total de lunares. Una combinación perfecta logrando transformar un estilo clásico en una propuesta moderna.

Y aunque los tonos vibrantes han sido los protagonistas, el otoño invita a reinterpretar esta tendencia con una paleta más cálida para conseguir una base perfecta y seguir disfrutando de los lunares.