La tendencia que regresa Pinterest
Gipuzkoa de Moda

Brazaletes: elegancia atemporal y símbolo de identidad

Del pasado ancestral a la actualidad, el brazalete conserva su esencia y reinventa su forma

Yasmina Hernández

Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:03

Comenta

En 2025, concretamente en la temporada otoño-invierno, los brazaletes vuelven a ocupar un lugar protagonista en el universo de la moda. Y no, esta tendencia no es pasajera, ya que se consolida como una pieza clave del guardarropa contemporáneo.

¿Cómo combinarlos? Muy sencillo. En el día a día puedes aportar un toque de carácter agregando este tipo de complemento al 'outfit'. Por tanto, de un conjunto sencillo de camisa y un pantalón de traje, pasamos a uno donde se evoca una elegancia profesional y con personalidad sin esfuerzo. Por otro lado, si deseas un estilo más relajado, los brazaletes de colores resultan ideales para un look casual, aportando frescura y dinamismo.

Mezcla de brazaletes
Mezcla de brazaletes Pinterest

Para ocasiones más que especiales puedes hacerte con unos que destaquen tanto por su color como por su brillo, sobre todo aquellos con un acabado más metalizado, para combinarlos con un vestido negro o trajes en tonos vibrantes. Te aseguramos que serán la joya de la corona para rematar el look.

Historia en la muñeca

Los brazaletes se han considerado símbolos de autoridad, amuletos de protección y signos de refinamiento. Su origen se remonta a antiguas civilizaciones como la egipcia y la griega, donde adornaban tanto a reyes como a guerreros. ¿Su verdadero renacimiento? Se dio en la moda moderna concretamente en el siglo XX.

En los años 60 y 70, vivieron su época dorada gracias al auge del estilo retro y cultura pop. Posteriormente, a finales de los 90, los brazaletes volvieron a brillar en todos su esplendor y actualmente, han regresado para quedarse y marcar tendencia. Puede encontrarse una gran variedad de estilos, materiales y diseños, desde piezas minimalistas hasta creaciones artesanales o de lujo, adaptándose tanto a las tendencias contemporáneas como a los gustos personales.

Sea cual sea el material escogido los brazaletes continúan siendo un símbolo de elegancia, identidad y expresión personal.

