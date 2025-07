Andoni Agirregomezkorta: «Padezco una enfermedad rara. Este verano toca resignarse y cuidarse»

Laura Chamorro San Sebastián Jueves, 31 de julio 2025, 00:12 Comenta Compartir

Es uno de los rostros masculinos en clave guipuzcoana más reconocidos y queridos de la pequeña pantalla gracias a su papel en 'Vaya Semanita'. ¿Quién no se ha reído alguna vez con alguno de los múltiples 'sketch', presentaciones o monólogos de Andoni Agirregomezkorta (Errenteria, 1971)? Que tire la piedra quien esté libre de pecado.

– ¿Cómo estás actualmente? Trabajando, descansando…

– Está siendo un verano muy relajado. Hasta finales de mayo estuve inmerso en la grabación de 'Vaya Semanita' y después decidí tomarme unos meses de descanso.

– ¿A qué se debe?

– Tengo un par de operaciones quirúrgicas pendiente y como la salud es lo primero, que me hagan lo que me tengan que hacer. Paro ahora y en septiembre ya retomaré los monólogos.

– Si no es indiscreción… ¿Qué te ha pasado, Andoni?

– Padezco una enfermedad rara denominada Síndrome de Gorling-Goltz. Ésta provoca quistes en el maxilar y carcinomas en la piel. Cada seis meses tengo que pasar la revisión pertinente y aunque muchas veces no pasa nada, este año se me han juntado ambas cosas. Por un lado, me han tenido que extirpar unos carcinomas, uno de ellos en la nariz. De hecho, todavía tengo la cicatriz porque la intervención se produjo hace pocas semanas. Y ahora estoy a la espera para operarme lo quistes que, aunque sea más aparatoso, es menos visible.

– ¿Cómo lo llevas?

– Con tranquilidad, resignación y cuando toque... ¡Tocó!

– ¿Has sentido temor?

– No, no, miedo no. Incordia un poco, pero es lo que me ha tocado, repito. Es una enfermedad genética que se hereda y debo saber convivir con ella. Tengo que acudir a revisión cada seis meses y cuando aparecen, sobre todo los carcinomas, se quitan y a casa. En su día ya me dijo la dermatóloga que de esto no me iba a morir. Simplemente, hay que eliminarlos para que no se extiendan y la avería sea mayor.

– Por lo tanto, en verano a la sombra y bien protegido.

– Sí, siempre. No tomo el sol. Se refleja en el color de mi piel...

– Por cierto, has llegado a la grabación, todo el mundo te conocía, te saludaba, pero… ¿Por qué piensan muchos que eres del Athletic? Vaya leyenda urbana.

– Mira que he hecho por demostrar lo contrario colaborando con la Real… ¡Pero nada! Entre que salgo en ETB, estuve casado con una bilbaína y mi personaje de 'Vaya Semanita' vestía la camiseta rojiblanca, la gente se ha quedado con eso.

– Si introduces tu nombre y apellido en Google para buscar información referente a esta cuestión, puede llevarnos a equívocos con titulares «juguetones»…

– Sí, sí… Quieren manchar mi imagen totalmente (se ríe), pero nada más lejos de la realidad. En absoluto. Soy realzale. 'Stop fake news' (se vuelve a reír).

– Andoni, ahora que te vemos relajado… ¿En qué momento profesional te encuentras? En esta profesión de tantos vaivenes, ¿has pensado alguna vez en tirar la toalla y dedicarte a otra cosa?

– No porque, además, yo hice el camino inverso. Tenía un puesto estable y lo dejé.

– Cuéntanos…

– Yo trabajé durante más de una década en Salva Industrial (Lezo). Cuando abandoné aquel puesto era encargado, fijo, con buen salario, horario aceptable… pero ya había nacido mi afición por la interpretación, pedía permisos para ir a la tele, había participado en alguna promoción de ETB, me había convertido en imagen de la campaña 'Epa!' de Keler…

– ¿Y?

– Un verano me llamaron para hacer el casting de 'Vaya Semanita'. Me contrataron y a los tres meses me di cuenta que no había marcha atrás: era feliz, estaba en mi mundo y tras una excedencia, decidí que no volvía porque me quería dedicar al mundo de la actuación.

– ¿Cuántos años trabajaste en esa primera etapa? Porque os ha marcado para toda la vida, lo lleváis tatuado, no podéis renegar de ello...

– Sí, es de esos papeles para toda la vida y lo llevo con orgullo. Fueron nueve años con muchos cambios, pero yo me quedé allí.

– La semana pasada, en este mismo espacio, Nerea Garmendia nos adelantó que volveréis a las grabaciones en diciembre.

– Toco madera. Eso nos han dicho, pero no tenemos nada firmado. Lo que sí tengo claro y confirmado es mi vuelta a los monólogos porque los produzco yo y dependen de mí. Es un concepto que me aporta tranquilidad y que me encanta porque, al igual que en el teatro, el contacto directo con el público me aporta mucha vida.

– Veo que no te fías de los proyectos sin firma, ni sello.

– Oficialmente, por escrito, no estoy comprometido con nadie. La intención ahí está, pero conozco cómo es el mundo de la televisión. Es inestable, hay inseguridad, muchos cambios… Espero que sí, pero tiempo al tiempo.

– Volvemos al punto anterior de la entrevista…

– Sí y reconozco que durante todos estos años he aprendido a vivir con inestabilidad, pero si hubiera querido vivir mejor económicamente hablando, no hubiese apostado por esta profesión. Dicho esto, hay algo que tengo claro: Trabajamos cinco días a la semana, ocho horas al día. Cuando trabajas en algo que te gusta te aseguro que te cambia la vida por completo. Y aunque haya etapas con menos trabajo, me sacrifico porque no cambio este mundo por nada.

– Muchas gracias por tu sinceridad.

– Nos vemos a partir de septiembre en los monólogos.