Harry Lambert lanza su tercera colección colaborativa con Zara

La nueva colección de Zara x Disney, ya disponible tanto en tienda online como en una selección de puntos de venta físicos, llega de la mano del diseñador británico Harry Lambert, que sorprende con una de sus propuestas más divertidas y entrañables en colaboración con Zara. Esta vez, su fuente de inspiración han sido los personajes de Disney: Mickey, Minnie, Daisy, Donald y Goofy, que toman el papel central en una colección que invita a reconectar con la infancia y la fantasía.

Esta colección además de prendas para hombre y mujer, por primera vez, incorpora una selección dedicada al público infantil. Las prendas infantiles permiten que niños y niñas se conviertan también en protagonistas de este universo creativo.

Una colección llena de magia

Bajo el título 'AW GEE! WOW', la propuesta rinde homenaje a la paleta más icónica de Disney reinterpretada con humor y frescura, dos conceptos característicos del diseñador británico. La campaña se desarrolla en un escenario inspirado en los concursos televisivos retro, donde aparecen Mickey & Friends como invitados de honor. Los estampados de lunares (que tan en boga están actualmente), los botones XL y las siluetas exageradas sirven de base para plasmar frases célebres de los personajes que decoran gorras, sudaderas y camisetas.

El aire lúdico es, sin duda, el espíritu de la colección incluyendo prendas para el día a día como camisetas holgadas y jerséis cálidos, o para fiesta con vestidos con acabado satinado. Además, también se apuesta por el efecto 'matchy', donde se busca llevar prendas en conjunto para toda la familia.

Camisetas de colores con personajes de Disney

Igualmente, las propuestas poseen una mezcla de siluetas y estilos que van desde lo más sofisticado hasta lo más desenfadado. Destacan: vestidos y mini faldas, que se combinan con camisetas gráficas, pantalones de corte sastre y jerséis, con abrigos como toque final. También destacan los cuellos que recuerdan a la forma de las orejas de Mickey.

En cuanto a los accesorios podemos encontrar pañuelos alargados, bolsos de textura peluche y tacones, que recuerdan a la estética coqueta de Minnie. Una forma de invitar a las mujeres a que experimenten con las prendas, como si de un juego se tratase.

Estética Minnie