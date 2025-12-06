ECOALF elige San Sebastián para innovar

Laura Chamorro San Sebastián Sábado, 6 de diciembre 2025, 08:49 Comenta Compartir

Tras meses de espera y rodeada de una gran expeción, ECOALF inauguró esta semana su primera tienda en Donostia. Su colección invernal no defraudó: sofisticada, 'sport chic', atemporal y súper versátil, con la calidad y la durabilidad por bandera a través de tejidos nobles y colores cálidos.

Dicho esto, y a pesar de la gran expectación generada por el desembarco de su colección otoño-invierno en la capital guipuzcoana, la novedad de esta apertura se centró en la propia tienda y en un excepcional sistema en el que se integra un proceso constructivo en cartón reciclable certificado FSC, desarrollado en colaboración con Smurfit Westrock, logrando un diseño modular y trazable. «El proyecto traslada la visión circular de la marca al diseño de espacios comerciales, demostrando la viabilidad técnica y estética de materiales de bajo impacto ambiental más allá del propio textil», desveló Javier Goyeneche, fundador y presidente de la marca. La atmósfera reflejó la identidad de la firma: contemporánea, cálida y elegante, con la sostenibilidad y la reutilización de materiales por bandera.

Reconocido internacionalmente por su «liderazgo circular» a través del World Economic Forum, Goyeneche destacó la coherencia entre producto comercializado y espacio: «Si podemos crear prendas y complementos con menor impacto, también debemos hacerlo con los espacios donde la comunidad se reúne. Donostia representa muy bien este camino de presente y de futuro», subrayó Goyeneche.

El proyecto ha sido desarrollado bajo criterios de ciclo de vida completo: electricidad de origen renovable, análisis de impacto y compensación de emisiones para garantizar la neutralidad en el carbono de la obra. ¿El resultado? Un espacio funcional que demuestra que la construcción sostenible puede alcanzar los mismos estándares de excelencia estética y técnica que los sistemas convencionales.

16 años de tranformación

Desde su fundación en 2009, ECOALF ha liderado la innovación en moda sostenible a través del desarrollo de más de 600 tejidos reutilizados. El reciclaje de 350 millones de botellas de plástico, redes de pesca, neumáticos y algodón post-industrial; el ahorro de 54.000 millones de litros de agua y la reducción de 12.500 toneladas de CO₂ han sido algunos de sus grandes hitos.

Cabe destacar que en 2015 la marca lanzó Upcycling the Oceans, un proyecto elaborado con más de 4.300 pescadores en España, Tailandia, Grecia, Italia, Francia y Egipto, con el objetivo de recuperar residuos del fondo marino y transformarlos en tejidos de alta gama. De hecho, hasta la fecha se han recuperado más de 1.900 toneladas de desechos.

Actualmente, ECOALF cuenta con tiendas propias en Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Biarritz, Milán y Tokio, más de 1.000 puntos de venta multimarca internacionales y reconocimientos como el B Corp Best for the World desde el 2022. Además, es la empresa más responsable con el medio ambiente en España según el ranking Merco Responsabilidad ESG.

La apertura en Donostia consolida la presencia de la firma en Euskadi, un territorio que comparte sus valores de innovación, sostenibilidad y compromiso con el entorno.

Temas

Moda