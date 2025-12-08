Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Descubre qué árbol de Navidad es el ideal para tu salón Pinterest
Elige el árbol de Navidad perfecto para tu salón

Descubre cómo el color, el tamaño y el estilo pueden transformar tu salón esta Navidad

Yasmina Hernández

Lunes, 8 de diciembre 2025, 08:52

Elegir qué árbol de Navidad va a adornar tu salón, puede que se convierta en una tarea complicada. No obstante, todo depende del efecto que quieras crear, del tamaño, del espacio y del estilo de decoración.

A continuación te damos algunas pautas que puedes seguir para conseguir un salón mágico y lleno de vitalidad.

1. Estilo

Si te gusta lo tradicional, los árboles de navidad de tonos verdes con toques dorados serán tus favoritos. Éstos aportan un aire elegante y acogedor. Sin embargo, si tu estilo es más moderno o minimalista, te recomendamos que optes por un árbol con adornos sencillos (sin recargar) y líneas limpias que aporten sofisticación a tu salón.

2. Tamaño

Ojalá todos pudiéramos montar un árbol grande y lleno de luces, pero conviene ser realistas: todo depende del salón de casa. Para los salones pequeños, los tonos claros, verdes suaves o aquellos árboles con efecto nevado, hacen que el espacio se sienta más amplio.

En cambio, para los salones grandes, se pueden elegir tonos más intensos que aporten personalidad. Lo esencial es mantener la armonía para que la decoración navideña se sienta equilibrada.

3. Iluminación

Si tu salón posee mucha luz natural, además de ser un espacio luminoso, permite que el tono del árbol de Navidad destaque por sí mismo. No obstante, si careces de esa luz, optar por árboles en tonos claros, como el blanco con efecto nevado y detalles dorados o plateados (según tus gustos), ayudará a reflejar la iluminación del espacio y evitará que el ambiente se vea apagado.

