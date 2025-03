«Van dejando un reguero de personas afectadas que no denuncian por vergüenza»

Belén Alonso, secretaria general del Colegio Oficial de Médicos, considera «muy preocupantes» los casos como el de las dos falsas cosmetólogas detenidas el jueves en ... Donostia después de publicitarse como médicos y ofrecer tratamientos faciales en un piso turístico con materiales no autorizados en España.

– Recuerdo casos similares hace un año y otro en el verano de 2023.

– Sí. Pasa más de lo que quisiéramos que pasara. La cosa es que este tipo de personas van pinchando por ahí y dejando un reguero de personas afectadas, con problemas, pero no salen a la luz porque las víctimas sienten vergüenza y angustia por haberse dejado estafar y acuden a las consultas de otros médicos para que se lo solucionen.

– ¿Por qué la gente cae en este tipo de estafas?

– Yo creo que las personas que van a estos lugares en el fondo algo deben de saber, pero claro, reclaman tarifas baratísimas. Los precios es lo que más atrapa a la gente. Además, hacen una publicidad muy sibilina y muy dirigida, seleccionan muy bien a qué público llegar. Seleccionan siempre a gente más joven, generalmente chicas, porque las personas jóvenes tienen menor poder adquisitivo y dicen 'bueno, yo quiero hacerme este tratamiento porque lo he visto en las redes sociales'.

– ¿Son conscientes del riesgo?

– ¿Cómo van a saberlo? El que va a llevar a cabo el procedimiento es quien debería explicar los riesgos, y no lo ha hecho. Da muy mala publicidad decir las cosas negativas. Los médicos estamos viendo alarmante últimamente como se tiende a ponerse de cara al beneficio estético mientras se pone de espaldas al riesgo que puede tener ese tratamiento. Todos los tratamientos son procedimientos médicos y por lo tanto no están exentos de riesgos y a veces los riesgos no son banales, son riesgos muy graves.

– ¿Por ejemplo?

– La más grave puede ser desde introducir ácido hialurónico en una arteria de la región temporal o de la región oftálmica y producir ceguera o producir un trombo que migre al cerebro y producir una embolia. La muerte. Un trombo intenso dentro de una arteria facial que riega un territorio concreto, pues va a quedarse en flujo sanguíneo y por lo tanto va a morir ese tejido. Necrosis. Y eso es solo el ácido hialurónico.

– Como se pone de moda, no se le da más vueltas...

– Claro. Ves un vídeo en redes sociales y piensas 'qué fácil, qué sencillo, qué rápido'. Además, el resultado es inmediato. Pero no es fácil. Inyectar un labio es muy fácil, lo que no es fácil es evitar las arterias labiales. Eso es muy difícil, tiene una técnica detrás muy depurada.