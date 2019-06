El Tribunal de Cuentas rechaza el recurso de GHK y vuelve a dar la razón a quienes paralizaron la incineradora Les exime de pagar la deuda generada y afirma que los dos excargos de EH Bildu no causaron daños a los fondos públicos AIENDE S. JIMÉNEZ Lunes, 10 junio 2019, 18:27

El Tribunal de Cuentas considera que los excargos de EH Bildu que paralizaron la incineradora de Zubieta en el anterior Gobierno foral no causaron daño a los fondos públicos e indica que «ha quedado acreditado» que el proyecto estaba «sobredimensionado», por lo que el mantenimiento del contrato «no era viable». El Tribunal de Cuentas ratifica así su primera sentencia, que había sido recurrida por Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa (GHK) y por la propia Fiscalía, y les exime de abonar la deuda que se atribuye a aquella paralización, que se estima en 45 millones de euros. GHK ya ha emitido un comunicado en el que señala que «respeta» la sentencia, pero que analizará «todas las opciones» para «minimizar los daños ocasionados por los anteriores gestores de EH Bildu».

Esta sentencia da carpetazo a la demanda interpuesta por GHK contra el exdiputado de Medio Ambiente, Iñaki Errazkin, y la presidenta del Consorcio, Ainhoa Intxaurrandieta, excargos públicos que paralizaron la incineradora de Zubieta durante la anterior legislatura. GHK había interpuesto una denuncia a instancias de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas solicitando el reintegro de 41 millones de euros a los dos denunciados por considerar que esta era la pérdida generada para GHK como consecuencia de la paralización del contrato en noviembre de 2013.

El Tribunal de Cuentas no solo eximió a Iñaki Errazkin e Ainhoa Intxaurrandieta de pagar la citada cantidad, sino que dio la razón a la defensa y concluyó que el proyecto no era viable. En su resolución, la magistrada Margarita Mariscal de Gante señalaba que «el sobredimensionamiento de la planta de valorización energética inicialmente proyectada está cumplidamente acreditado» y afirmaba que ello «hacía ineficiente, si no directamente inviable, la planta».

En esta última sentencia reitera que la incineradora «estaba sobredimensionada», por lo que «no era una opción viable el mantenimiento y cumplimiento» del contrato. Asimismo reafirma que ello «impide apreciar» que la resolución del contrato «hubiera causado un perjuicio a los fondos públicos», ya que, a su juicio, no ha quedado probado que el coste de la paralización fuera superior a la modificación del proyecto. Por tanto, la sentencia dicta que la resolución del contrato de la incineradora «no ha proginado prejuicio a los fondos públicos», por lo que exime de responsabilidades a Errazkin e Intxaurrandieta.

Este era el último capítulo del proceso judicial por la paralización de la incineradora, después de que el Tribunal Supremo diera la razón a GHK y dictara que los dirigentes de EH Bildu actuaron sin base legal.

En un comunicado, GHK ha señalado que «no comparte» la sentencia del Tribunal de Cuentas, aunque «la respeta», y apela a las «irregularidades» cometidas por los anteriores gestores de la sociedad y la «desviación de poder» en su actuación. En ese sentido, señala que la sentencia del Tribunal Supremo «puede dar lugar a la exigencia de responsabilidades», y afirma que sus servicios jurídicos «analizarán todas las opciones» para que Gipuzkoa «recupere los 45 millones de deuda ocasionados por los anteriores gestores de EH Bildu».