Tres detenidos en el segundo robo con mataleón en 8 días en Gipuzkoa

Los robos mediante la conocida como técnica del 'mataleón' parecen recobrar pujanza en Euskadi. En apenas una semana se han registrado dos casos similares en ... Gipuzkoa: uno en Donostia y otro en Irun, saldados con la detención de cinco varones entre los 19 y 35 años de edad. A primeros de mes, hubo un precedente en Vitoria y la Ertzaintza realizó dos arrestos. Las tres víctimas fueron hombres.

El último suceso de este tipo tuvo lugar la noche del miércoles en Irun, aunque el departamento vasco de Seguridad lo notificó ayer. El robo se perpetró sobre las once de la noche en plena calle, y, seguidamente, la víctima se personó en la ertzain-etxea de la localidad para denunciar que tres hombres le habían abordado por la espalda y realizado esta técnica de estrangulamiento de cuello. Además, mantuvo que le habían amenazado con un arma blanca para sustraerle su riñonera, en la que guardaba diversa documentación, tarjetas de crédito y dinero en metálico y otros enseres. Asimismo, le estaban llegando en ese momento notificaciones al teléfono móvil informando de cargos en su tarjeta en diversos comercios.

Los agentes se desplazaron a la zona donde se ubican estos negocios y localizaron a tres varones de 27, 34 y 35 años. Tras identificarles, les ocuparon varios objetos de la víctima. Por ello, fueron detenidos por sendos delitos de robo con violencia y se les han abierto diligencias como investigados por estafa. Los tres arrestados tienen antecedentes policiales, y dos de ellos han ingresado en prisión por decisión judicial.

El anterior caso similar en Gipuzkoa ocurrió la medianoche del 21 al 22 en el barrio donostiarra de Egia, cuando dos varones se acercaron a un hombre de avanzada edad. La víctima fue sorprendida por la espalda cuando estaba junto al portal de su casa. Tras aplicarle el 'mataleón', lo tiraron al suelo y le robaron su móvil, la cartera y la llave del coche. Tras ser alertada, la Ertzaintza pudo hallar a los agresores y recuperar los objetos robados.

Pese a estos hechos, los delitos con violencia e intimidación descendieron un 8% en Euskadi en el primer semestre del año, donde hubo 961 casos, frente a 1.045 en 2024. En Gipuzkoa, la incidencia apenas ha bajado de 256 a 250.