Tres detenidos en el segundo robo con mataleón en 8 días en Gipuzkoa

El primer caso fue en Donostia y el siguiente ha ocurrido en Irun, donde tres varones practicaron esta técnica para hacerse con una riñonera; dos de ellos están ya en prisión

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Domingo, 31 de agosto 2025, 09:35

Los robos mediante la conocida como técnica del 'mataleón' parecen recobrar pujanza en Euskadi. En apenas una semana se han registrado dos casos similares en ... Gipuzkoa: uno en Donostia y otro en Irun, saldados con la detención de cinco varones entre los 19 y 35 años de edad. A primeros de mes, hubo un precedente en Vitoria y la Ertzaintza realizó dos arrestos. Las tres víctimas fueron hombres.

