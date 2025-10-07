Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varios turistas descargan sus maletas junto al Boulevard donostiarra para dirigirse a su hotel. Sara Santos
Turismo

El tirón del turismo que huye del calor sitúa a Donostia líder en ingresos hoteleros en verano

La capital guipuzcoana supera por primera vez los 200 euros por habitación y se coloca por delante de Ibiza, pese a registrar una bajada en la llegada de viajeros

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Martes, 7 de octubre 2025, 19:25

Comenta

Aunque Donostia ha registrado una menor afluencia de viajeros este verano, la capital guipuzcoana se consolida como el destino con mayores ingresos por habitación disponible ( ... RevPar) del Estado, rozando los 210 euros –una cifra que no refleja el precio exacto que paga cada huésped–. En julio, la ciudad recibió un 1,6% menos de visitantes que el mismo mes del año pasado, mientras que agosto registró un 2,3% menos de turistas, según datos del Instituto Vasco de Estadística. Es decir, llegan menos viajeros a San Sebastián, pero sus estancias son más caras. De hecho, según el Eustat, este agosto el precio medio por habitación ha batido un récord histórico en Donostia al alcanzar los 238 euros. Pero no solo eso.

