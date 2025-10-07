El tirón del turismo que huye del calor sitúa a Donostia líder en ingresos hoteleros en verano

Aunque Donostia ha registrado una menor afluencia de viajeros este verano, la capital guipuzcoana se consolida como el destino con mayores ingresos por habitación disponible ( ... RevPar) del Estado, rozando los 210 euros –una cifra que no refleja el precio exacto que paga cada huésped–. En julio, la ciudad recibió un 1,6% menos de visitantes que el mismo mes del año pasado, mientras que agosto registró un 2,3% menos de turistas, según datos del Instituto Vasco de Estadística. Es decir, llegan menos viajeros a San Sebastián, pero sus estancias son más caras. De hecho, según el Eustat, este agosto el precio medio por habitación ha batido un récord histórico en Donostia al alcanzar los 238 euros. Pero no solo eso.

Las altas temperaturas registradas en gran parte de la península han hecho que el turismo se haya extendido por zonas de clima más fresco y agradable este verano. Mientras que el RevPar de ciudades calurosas como Las Palmas de Gran Canaria, Valencia o Málaga ha descendido notablemente en un año (-14,3%, -6,5% y -6,2%, respectivamente), los ingresos de Donostia han crecido un 13,2% hasta liderar el ránking, desde los 185,3 euros del verano pasado hasta los 209,8 de este, según el último informe de Exceltur, la patronal hotelera española.

Los servicios hoteleros de las costas de Gipuzkoa y Bizkaia también han registrado los mayores aumentos de ingresos turísticos (por zonas vacacionales), impulsados por una mayor demanda (+6,6% en el litoral guipuzcoano y +9% en el vizcaíno) y una ampliación de la oferta registrada en los últimos años. En Donostia, por contra, se mantiene la moratoria para conceder nuevas licencias de hotel por parte del Ayuntamiento.

Es más, la costa de Gipuzkoa ha registrado el mayor aumento en cuanto a diferencia absoluta se refiere: el RevPar de la temporada junio-agosto de 2025 se ha colocado en 197,3 euros, 22,4 euros por encima del valor del verano pasado (174,9). La costa de Bizkaia le sigue con una subida de 21,4 euros, hasta los 116,3. Y es que el ránking de ingresos hoteleros en zonas vacacionales lo lideran las islas de Ibiza y Formentera, con 207,5 euros; eso sí, la costa guipuzcoana está cada vez más cerca de alcanzar los valores de estas islas de Baleares, con una diferencia de solo diez euros, cuando hace un año, en el verano de 2024, era casi de veinte.

Además de influenciados por los precios y la oferta hotelera, este verano los viajeros también han elegido su destino en base al clima. Y es que según el informe de Exceltur, las olas de calor y altas temperaturas registradas en gran parte de la península han sido decisivas, haciendo que el turismo en varias de las principales capitales provinciales se haya visto afectado.

Turismo y clima

Es el caso de algunas ciudades del sur o de la costa levantina. Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, ha registrado una caída del RevPar del 14,3%, Valencia del 6,5% y Málaga, del -6,2%. En cambio, las ciudades vacacionales del norte han registrado un mayor dinamismo de sus ingresos por esta misma razón. Entre ellas destaca San Sebastián (+13,2%) pues se coloca, de nuevo, como destino urbano con mayor RevPar en España; esto es, con mayor ingreso por habitación –210 euros–. Le siguen Barcelona (163,6), Palma de Mallorca (157) y Santander (137,6).

Además, la demanda de los viajeros extranjeros sigue siendo el principal motor del turismo en España. Según el informe de Exceltur, este tipo de turista ha gastado un 5,6% más que el año pasado, a pesar de quedarse menos tiempo –las pernoctaciones apenas han subido un 0,5%–. Eso sí, el comportamiento y las tendencias de los viajeros varían según su país de origen. Los alemanes, italianos, holandeses o franceses acortan sus estancias (entre -4,4% y -0,8%), mientras que las llegadas de los turistas británicos (+3,3%), irlandeses (5,9%) y polacos (24,4%) crecen con fuerza. Exceltur también detecta un crecimiento notable de turistas asiáticos (China +12,5% y Japón +11,3%), mientras que la subida de los estadounidenses es más moderada (+2%).

Óscar Perelli, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, valora la «fantástica gestión del turismo» que se lleva a cabo en San Sebastián, una ciudad que «cuenta con un atractivo enorme de recursos culturales, paisajísticos, gastronómicos...», factores que mantienen a Donostia como uno de los principales destinos vacacionales del Estado, más allá de los factores climatológicos que han podido contribuir de manera puntual este verano.