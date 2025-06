«Ser sorda es parte de mi identidad, necesito compartir estos momentos con mis iguales»

Pablo Campano Miércoles, 25 de junio 2025, 09:55 Comenta Compartir

Medio centenar de niños sordos han asistido hoy al acto de inauguración del segundo Campamento de la Infancia Sorda, cuya segunda edición a nivel estatal se celebra esta semana en Gipuzkoa, en concreto en el albergue Juan Sebastián Elkano de Hondarribia. Entre ellos están Victoria, canaria de 12 años, e Ibai, donostiarra de 13. Victoria relata a este periódico que «este no es el primer campamento al que asisto, ya estuve en la primero y fue una experiencia súper positiva en la que hice muchos amigos, de hecho, también pude participar en un campamento europeo en Suiza, que me dio más vértigo al principio pero acabó siendo una experiencia estupenda. Aquí será todo más fácil y tengo muchas ganas. Cuando he llegado he sentido mucha ilusión porque necesito compartir estos momentos con mis iguales y habrá mucha gente por conocer. En mi casa hablo lengua de signos con mis padres y aquí podré hacerlo también». Ibai también admite que «estoy un poco nervioso, es mi primer campamento y, aunque sea de Gipuzkoa, no conozco a todo el mundo, así que va a ser una oportunidad para hacer amigos».

En cuanto a su relación con sus compañeros del colegio, Ibai asegura que «es difícil porque la mayoría de los niños de mi clase son oyentes, tan solo hay otro niño sordo y no se comunica muy bien en lengua de signos. Gracias a mi implante coclear puedo comunicarme con ellos sin problema, pero me gustaría decirle a todo el mundo que la lengua de signos es muy rica y permite expresarse perfectamente a cualquiera, no solo a nosotros». Por su parte, Victoria dice sentirse «muy bien sin implante, me comunico con mis amigos por lengua de signos y eso es parte de mi identidad».

En la inauguración celebrada en Donostia, Aitor Bedialauneta, presidente de Euskal Gorrak, ha explicado que el objetivo del campamento no es otro que juntar a los niños sordos «para que aprendan, jueguen y sobre todo disfruten entre sus iguales, y que tengan toda la información de lo que allí pasa a su disposición, al contrario de lo que ocurre en su día a día, gracias a la presencia de monitores sordos y expertos en lengua, que no lenguaje, de signos». Bedialauneta ha subrayado que «el acceso a la información es la principal barrera para los niños sordos. La infancia es aprendizaje, y para aprender los niños oyentes reciben información auditiva y visual, sin embargo, las personas sordas solo podemos acceder a esta última, lo que hace que nos perdamos muchas cosas».

Accesibilidad e inclusión

Para Bedialauneta, la clave para la educación inclusiva está en que «hace falta ampliar la información accesible a los niños sordos, y para eso hace falta que una mayor parte de la sociedad sepa comunicarse en lengua de signos. Muchas veces se piensa que la educación y el aprendizaje se produce solamente en la escuela, pero no es así. La educación incluye toda la información que utilizan los niños para construir la persona en la que se convierten cuando crecen, y esa información no solo la reciben en la escuela por parte de los profesores, sino también en casa. Si los padres se comunican entre ellos por una vía distinta a la lengua de signos, los niños no acceden a toda esa información. La figura del profesor no es la única que debe estar adecuada, sino que los niños sordos deben agruparse y estar rodeados de personas que se comuniquen en la lengua de signos en todos los ámbitos de su vida, como sucede en este campamento». En este concepto ha profundizado otra de las personas sordas que ha intervenido durante esta inauguración, Roberto Suárez, presidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas, que ha aclarado que «no es lo mismo inclusión que accesibilidad. La inclusión es que el entorno esté ya adaptado a los niños, y no al revés. Esto es exactamente lo que se produce aquí en el campamento, porque aquí van a estar rodeados de profesionales expertos en la lengua de signos»

