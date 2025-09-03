Solo un tercio de las localidades de Gipuzkoa tienen pisos de alquiler municipal

Apenas 28 de los 88 ayuntamientos de Gipuzkoa disponían a finales del año pasado de pisos bajo su gestión ofrecidos en régimen de alquiler. Son ... menos de un tercio (31%) del total. Dicho de otro modo, dos de cada tres municipios del territorio carecen de alojamientos que poder ofrecer en arrendamiento a sus conciudadanos. No hablamos solo de VPO u otras modalidades de vivienda protegida. También de viviendas libres que pueden ser propiedad de los municipios tras haber sido adquiridas por enajenación, compra, donación... Pueden estar destinadas al sistema general de adjudicación de un alquiler público, o también tratarse de inmuebles reservados para funcionarios, religiosos, o como recursos de emergencia ante situaciones de primera necesidad (exclusión social, violencia de género, protección de menores...).

En total, el parque de viviendas de alquiler municipal ascendía a finales de 2024 en Gipuzkoa a 2.430, un 1% más que los 2.399 del año anterior. El análisis de la serie histórica permite apreciar que la inversión de los ayuntamientos en la oferta de vivienda de alquiler sufre un estancamiento desde 2017, último año en que la oferta experimentó un incremento relevante. Aquel año se pasó de un 'stock' de 1.805 pisos en 2016 a 2.087, un 15% más (282). En los siete año siguientes (2017-2024) se ha crecido lo mismo que aquel año, al haber aumentado el parque un 16% (343 nuevos inmuebles).

Viviendas de alquiler cada 10.000 viviendas familiares Donostialdea-Bajo Bidasoa Bajo Deba 113,5 5 Urola Kosta 7,9 31,8 Alto Deba Goierri Tolosaldea 9,1 6,7 P. DALLA FONTANA Fuente: Departamento de Vivienda

Y la expectativa no anuncia cambios en el futuro inmediato. Las previsiones hablan de que el total de municipios vascos prevén promocionar 547 nuevas viviendas de alquiler y adquirir 7 durante los próximos cuatro años. Teniendo en cuenta que Gipuzkoa concentra el 33% de los pisos de alquiler municipal de Euskadi, coincidente con su peso socioeconómico, al territorio le corresponderían en torno a 180 nuevas viviendas. Un aumento que supondría un nuevamente exiguo 7% más en cuatro años.

Así consta en un informe publicado este martes por el Observatorio vasco de Vivienda, dependiente del departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, que analiza el parque de viviendas de alquiler de titularidad o cotitularidad municipal. El trabajo concluye que en los últimos años se ha producido una «baja inversión» en vivienda por parte de los ayuntamientos, y advierte que así parece va a seguir siendo en los próximos cuatro años.

0,68% del parque inmobiliario

En el conjunto de Euskadi, el parque de vivienda municipal de alquiler asciende a 7.426, lo que representa el 0,69% de los pisos existentes. La mayor parte se concentra en Bizkaia (4.908), que arroja también la mayor proporción sobre el parque total (0,90%). Las 2.430 de Gipuzkoa sitúan a este territorio en la media vasca (0,68%), y es Álava el que menos oferta y peor ratio tiene, con apenas 88 pisos en esa condición, el 0,05% de su parque inmobiliario total.

En Gipuzkoa, casi todas las viviendas de esta naturaleza se concentran en el corredor Donostialdea-Bidasoa, que aglutina 2.258 de los 2.430 pisos públicos de alquiler municipal, el 93%. Esta área tiene la mayor proporción de Euskadi de pisos municipales arrendados respecto a su parque total, con un 1,13%, seguida solo de cerca por Bilbao y su área metropolitana, con un 1,11%.

En Tolosaldea el porcentaje es del 0,31%, en Goierri del 0,09%, en Urola Kosta del 0,08%, en Alto Deba del 0,06%, y en Bajo Deba, del 0,05%.