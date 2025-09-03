Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Viviendas municipales de alquiler en Buenavista, San Sebastián. Lusa

Solo un tercio de las localidades de Gipuzkoa tienen pisos de alquiler municipal

El parque de vivienda bajo control de los ayuntamientos se ha estancado desde 2017 y la perspectiva es que la inversión en este ámbito no remonte a corto plazo

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:02

Apenas 28 de los 88 ayuntamientos de Gipuzkoa disponían a finales del año pasado de pisos bajo su gestión ofrecidos en régimen de alquiler. Son ... menos de un tercio (31%) del total. Dicho de otro modo, dos de cada tres municipios del territorio carecen de alojamientos que poder ofrecer en arrendamiento a sus conciudadanos. No hablamos solo de VPO u otras modalidades de vivienda protegida. También de viviendas libres que pueden ser propiedad de los municipios tras haber sido adquiridas por enajenación, compra, donación... Pueden estar destinadas al sistema general de adjudicación de un alquiler público, o también tratarse de inmuebles reservados para funcionarios, religiosos, o como recursos de emergencia ante situaciones de primera necesidad (exclusión social, violencia de género, protección de menores...).

