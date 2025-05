Lluvia de solidaridad hacia una joven de Irun para operar a su mascota: «Quiero agradecer de todo corazón»

M. S. Viernes, 23 de mayo 2025, 08:16 Comenta Compartir

«Hola, me llamo Leire y nunca pensé que estaría en esta situación, pero por mi perra necesito hacerlo», arrancaba diciendo Leire Hernández en GoFundMe, la plataforma para recaudar fondos en la que solicitó ayuda para poder pagar los gastos médicos de Dana, su perra que requería una operación urgente de un coste de 1.100 euros.

«Mi perrita Dana está enferma. Le diagnosticaron piometra hace un día y además tiene una enfermedad en el corazón, lo que hace todo más complicado», decía sobre la infección grave en el útero que sufre su mascota, comúnmente causada por bacterias. «Necesita una operación urgente y aunque estoy haciendo todo lo posible para cubrir sus gastos, el coste es de 1.100, algo que ahora mismo no puedo cubrir sola», explicaba la joven en GoFundMe, una plataforma para recaudar fondos que facilita las donaciones para cualquier causa a través de Internet.

Para demostrar la veracidad de la historia y las donaciones de dinero a través de esta campaña, la joven subió incluso el presupuesto de la clínica veterinaria «para que veáis que es real y transparente», aseguraba subiendo el documento en el que se especifica que Dana es una 'american bully' y que tiene 8 años y un mes de edad. La joven terminada dando las «gracias de corazón por tomarte el tiempo de leer esto. Ya que con tu ayuda, Dana puede tener una segunda oportunidad.️ Cada granito de arena suma», indicaba sin imaginarse cuál iba a ser la respuesta de la gente.

Una historia con final feliz para la joven irundarra y su mascota

Y es que la ola de solidaridad no se hizo esperar y varios ciudadanos aportaron desde cinco hasta cincuenta euros para poder ayudar a Dana. «¡Lo conseguimos!», escribía Leire el 18 de mayo, poco tiempo después en la misma página en la que solicitaba el dinero. «Con el corazón lleno de emoción quiero contaros que ya tenemos todo el dinero para la operación de mi perrita», anunciaba️ la joven irundarra.

«Quiero agradecer de todo corazón a cada persona que ayudó. A las personas que conozco y también a los que no. A quienes donaron, compartieron, enviaron un mensaje, preguntaron cómo íbamos o simplemente nos mandaron buena energía», no dudaba en agradecer por haber llegado a recaudar 1.105 euros en tan solo 24 horas.

Y es que «cada granito de arena ha sumado y ha hecho posible algo que parecía muy difícil. Gracias a vosotros, mi perrita podrá operarse y espero que salga todo bien. No os imagináis lo que esto significa para mí», decía resaltando todo «el apoyo, el cariño y la solidaridad que he recibido en menos de 24 horas me han dejado sin palabras. No me alcanzará la vida para agradecerles. ¡Gracias, gracias, gracias!», ponía el punto final la joven irundarra a una historia, afortunadamente, con un final feliz.

