Cuando muere un Papa, Roma se transforma, «es como si se parase», rememora Inaxio Azkoaga, párroco de Leitza. Y es que en sus años viviendo ... en la capital italiana vio la «intensidad» con la que el mundo vive estos días, pues él estuvo presente cuando el fallecido Papa Francisco fue elegido. «Es algo impresionante», reitera Azkoaga.

El que está por comenzar en unas semanas es un proceso «largo y complejo». El cónclave, la selección de un nuevo Papa. «Primero se empieza con las reuniones, seleccionando a los candidatos... Pero hasta que no se celebra la misa 'Pro eligendo papa' en la Basílica de San Pedro, no comienza el proceso de votación, que es a puerta cerrada», explica el leitzarra. No pueden tener contacto con el exterior. Están «aislados, y dentro rezan y votan», detalla. «Hacen varias votaciones al día para ir viendo quién es el favorito o qué mayorías hay, porque para que un Papa pueda ser elegido tiene que tener dos tercios de los votos».

Así, cada uno tiene tres opciones, «digamos opción A, B y C». Si ninguno es elegido por mayoría, se vuelve a votar «y buscan un candidato de consenso, alguien que no tenga mucha oposición». Después de cada votación se queman las papeletas, de ahí «la famosa fumata negra». El humo oscuro indica que no hay decisión, no hay Papa, y se vuelve a votar. La fumata blanca es sinónimo de 'Habemus Papam' o 'tenemos Papa'. En ese momento «es como si Roma se parase. Todo el mundo se dirige a la Plaza San Pedro porque se sabe que en una hora, más o menos, el elegido saldrá al balcón de la basílica a saludar. Siempre se abarrota».

Y es que «todo el mundo se acuerda de las primeras palabras del Papa Francisco», señala el párroco guipuzcoano. 'Buona sera' (buenas tardes). «Con eso ya se ganó a la plaza», asegura a día de hoy, 13 años después. «Francisco ha sido, probablemente, el Papa más aceptado entre los no creyentes. Los más alejadpos han recuperado la ilusión o han tenido una visión positiva de la Iglesia», añade. «Creo que este ha sido el punto más fuerte de Francisco».

Es por esto por lo que muchos se preguntan si el sucesor seguirá los pasos marcados por Jorge Mario Bergoglio. «Siempre es una incógnita, es prácticamente imposible acertar quién va a salir», adelanta, aunque Inaxio Azkoaga sí se atreve a revelar algunos de los factores que condicionan esta decisión y a dar un pequeño perfil sobre alguno de los favoritos.

Los favoritos

Primero de todo, Inaxio recuerda que «en su día, nadie se esperaba que Francisco fuera a ser elegido». También señala que, de los favoritos para suceder a Bergoglio, «yo diría que la mayoría seguiría su línea. El tema es que si no se encuentra suficiente consenso y tienen que votar a alguien aceptado por distintas partes, es probable que, como en el caso del Papa Francisco, salga alguien que genere una mayor sorpresa».

Con todo esto, el párroco de Leitza apunta que existe una pequeña sensación de «deuda, porque el papado ha sido monopolizado por los italianos durante muchos siglos». Por ello, un motivo de decisión puede ser la «universalidad». Por ejemplo, el Papa Francisco fue el primer Papa americano. «Mucha gente piensa que su sucesor puede ser de asiático o africano». Además, estos «son los dos lugares donde más popularidad tiene la Iglesia, está muy pujante, así como en Europa y América va para abajo, aunque no tanto como en Europa», subraya.

Uno de los posibles sucesores es africano. Su nombre es Fridolin Ambongo Besungu, tiene 65 años y es un arzobispo del Congo. Otro de ellos, Luis Antonio Tagle, es filipino. Ambos perfiles podrían encajar si «se busca esa universalidad», apunta Inaxio. Este último, Tagle, «es de madre china y él, filipino. Es el país de Asía con más porcentaje católico, en Filipinas el catolicismo está muy fuerte», subraya.

«De los italianos hay dos favoritos», señala el guipuzcoano. Pietro Parolin ha sido el secretario de Estado de la Santa Sede durante el pontificado de Francisco y, por tanto, 'número dos' de la jerarquía vaticana durante los últimos 12 años. «Sería el más continuista, digámoslo así. Tiene una 'ventaja' al haber sido el hombre de máxima confianza de Francisco». Sin embargo, añade, hay otro italiano que también suena mucho. El actual arzobispo de Bolonia y presidente de la Comisión Episcopal Italiana, Matteo Zuppi. «Es un hombre muy querido. Tiene mucha carisma, es simpático, tiene sentido del humor... Es romano, por lo que no cumple con ese perfil universal, pero es muy querido», advierte. Además, «participó en el acto del desarme de ETA que se llevó a cabo el 8 de abril de 2017 en Baiona».

Otro candidato que también «se cita mucho» es Péter Erdö, húngaro, al que el párroco de Leitza describe como «simpático y muy jurista, preciso. Al menos eso se dice de él».

El Papa podría ser español

Algunos nombres que resuenan son españoles, como el de Juan José Omella, aunque Azkoaga adelanta que «me parece que tiene demasiada edad, tiene 79 años y Francisco fue elegido con 76». Esta fue, precisamente, una de las sorpresas cuando Bergoglio fue elegido. «Poca gente se lo esperaba porque normalmente con esta edad, se retiran». Es por ello por lo que el párroco guipuzcoano alerta de que «si no se ponen de acuerdo con uno, pueden haber sorpresas y salir elegido uno inesperado, de rebote». Otro nombre español que se escucha es Francisco Javier Bustillo, nacido en el Valle de Ezcabarte y actual obispo de Córcega. En su caso, la edad también es un condicionante, pues tiene 56 años. «Es muy joven», resalta Azkoaga.

Con todo esto, Inaxio reitera que es «impredecible y muy difícil acertar a quién van a elegir. ¿Qué quieren a alguien más preciso jurídicamente? Pues escogerían a Erdö. ¿Quieren esa universalidad? Estarían Tagle o Besungu... Hay distintos motivos por los que ves que podrían elegir uno u otro». Otro nombre que se le viene a la cabeza al guipuzcoano es Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén. «Si por lo que sea alguno de los anteriores no consigue los dos tercios necesarios para tener la mayoría, se buscaría a otro. Pizzaballa es también bastante joven (60 años), pero se le cita mucho por la actual situación geopolítica. Su pueblo, por decir así, es el palestino, porque la mayoría de católicos allí son palestinos».

Con todas las cartas sobre la mesa, Azkoaga insiste en que «la idea de la Iglesia es que haya Papa. Esa idea de que, salga quien salga, es el Papa. Entonces, cada uno podrá aportar cosas distintas, pero lo importante es, una vez salga elegido alguno, darle la mejor acogida posible, sin prejuicios». El párroco añade que «sea quien sea el elegido, no creo que sea muy diferente a lo que ha sido Francisco. No va a cambiar mucho pero tampoco será idéntico», finaliza.