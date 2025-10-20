Se reduce un 61% la cuota de percebe en Gipuzkoa y Azti pide controlar el furtivismo

El Gobierno Vasco ha reducido un 61% la cuota máxima de captura anual de percebe en el tramo litoral comprendido entre Orio y Donostia para ... la temporada 2025/26 (desde el 1 de mayo de este año hasta el 30 de abril del que viene). El departamento de Alimentación, Desarrollo rural, Agricultura y Pesca ha seguido las recomendaciones del Centro de Investigación Marina y Alimentaria Azti y ha fijado la cantidad que se puede pescar en Gipuzkoa en 522 kilos. La cifra equivala al 50% de la biomasa explotable actual (1.044 kilos) repartido en dos años. La última recomendación, para la temporada 2022/23, establecía la cuota en 1.350 kilos. La reducción, por tanto, es de 828 kilos.

Azti ha concluido tras sus trabajos de investigación que la biomasa total de percebe estimada en la zona de estudio –entre el Faro de Igeldo en Donostia y la Punta Anarri en el municipio de Orio– en 2024 ha sido de 5.508 kilos, frente a los 18.538 kg predichos, cantidad inferior a la estimada en 2022 (6.151 kilos). Y también que «la fracción explotable en 2024 (2.088 kilos) ha sido inferior a la de 2022 (2.700 kilos)».

En el informe entregado al Gobierno Vasco, el centro de investigación también advierte que «la biomasa total calculada en 2024 en la zona de Gipuzkoa es claramente inferior a la calculada en el biotopo protegido de San Juan de Gaztelugatxe (8.593 kilos para una longitud de costa de 2.091 metros), el cual se podría considerar como propio de una zona no explotada».

La decisión del Ejecutivo responde así a las recomendaciones científicas pero, paradójicamente, no se corresponde con el nivel de capturas declaradas. Es decir, si se cogiera la cantidad de percebe que se dice que se coge, no existiría ningún problema. Por ello, Azti recalca que «convendría incidir en la necesidad de la declaración de las capturas realizadas por parte del sector implicado y la erradicación del furtivismo». De hecho, desvela que en base a la información aportada por los diarios de pesca por parte de los mariscadores profesionales durante las últimas temporadas, «sigue habiendo un gran margen entre lo que se captura y lo que se puede extraer».

Sin problemas de licencias

De esta manera, Azti pone el foco en la actividad furtiva e ilegal que siempre ha rodeado a la recogida del percebe y pide que se controle, entre otros motivos para poder contar con datos más fiables a la hora de elaborar sus estudios. Desde la campaña 2014/15 apenas se ha recibido información sobre percebe recogido por embarcaciones incluidas en el plan de gestión del tramo litoral entre Orio y Donostia. Posteriormente, en el mes de junio de 2016, se informó de la captura de solo 6,7 kilos.

Tras unos años sin aportar ninguna información, en 2023 y 2024 se han vuelto a recibir algunos datos, que han dado como resultado una captura total de 322 kilos, muy lejos del cupo máximo anual fijado en la anterior evaluación. Insiste Azti en que «la existencia de extracciones no computadas influye directamente en el cálculo de la biomasa total y explotable, llevando a estimarse cuotas erróneas». De hecho, no se ha visto, como era previsible según las estimaciones, un aumento de percebe explotable entre 2022 y 2024.

La prueba de que las capturas declaradas no son, para nada, preocupantes por su cantidad, es que el Gobierno Vasco ha adjudicado todas las licencias a las personas inscritas en el censo de mariscadores a pie en la modalidad de percebe. Es más, también ha autorizado la expedición de licencias a pescadores profesionales no inscritos en dicho censo, previa solicitud y cumpliendo los requisitos establecidos.

El Gobierno Vasco establece que la cuota máxima de explotación se revisará cada dos años, tras la correspondiente evaluación científica. El último estudio de Azti corresponde a 2024 y será, por tanto, en 2026, entre primavera y verano, cuando se lleve a cabo el siguiente trabajo de campo y cuando se podrá comprobar la evolución del recurso.

Más allá de la cantidad, el análisis de 2024 revela que la densidad media de la fracción explotable de Gipuzkoa es inferior a la de 2022, y que el peso individual de los percebes encontrados ha sido menor. Su longitud corporal, asimismo, ha sido ligeramente más corta.

En respuesta parlamentaria a la solicitud de información de la parlamentaria del PP Ana Morales, la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, desvela asimismo el presupuesto destinado específicamente a la investigación sobre el percebe. Según la serie de partidas abonadas a Azti desde 2019, este último año ha sido el de menor aportación económica con 4.051 euros. En ejercicios anteriores se han gastado con este fin 15.847 euros (2024), 14.147 euros (2023), 15.305 euros (2022), 20.739 euros (2021), 4.970 euros (2020) y 8.098 euros (2019).