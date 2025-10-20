Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Inspección en una zona protegida de percebes entre Donostia y Orio. Lobo Altuna

Se reduce un 61% la cuota de percebe en Gipuzkoa y Azti pide controlar el furtivismo

Medio ambiente ·

El Centro de Investigación Marina recomienda un máximo de 522 kilos entre Orio y Donostia, y reclama al Gobierno Vasco que vigile las capturas

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:10

El Gobierno Vasco ha reducido un 61% la cuota máxima de captura anual de percebe en el tramo litoral comprendido entre Orio y Donostia para ... la temporada 2025/26 (desde el 1 de mayo de este año hasta el 30 de abril del que viene). El departamento de Alimentación, Desarrollo rural, Agricultura y Pesca ha seguido las recomendaciones del Centro de Investigación Marina y Alimentaria Azti y ha fijado la cantidad que se puede pescar en Gipuzkoa en 522 kilos. La cifra equivala al 50% de la biomasa explotable actual (1.044 kilos) repartido en dos años. La última recomendación, para la temporada 2022/23, establecía la cuota en 1.350 kilos. La reducción, por tanto, es de 828 kilos.

