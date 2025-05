Reabren el caso del motorista fallecido por chocar contra una valla en el Paseo Nuevo

Martin Ruiz Egaña Donostia Viernes, 16 de mayo 2025, 18:55 Comenta Compartir

Cuatro años después de que un motorista perdiera la vida en el Paseo Nuevo de Donostia tras chocar contra una valla, se reabre el procedimiento –que había sido archivado en fase de instrucción en múltiples ocasiones– para solicitar la declaración de los responsables municipales en el momento de los hechos, según informan fuentes cercanas al caso a este periódico.

El último recurso presentado por la acusación reclama que el obstáculo de la vía –la barrera contra la que chocó el motorista– no era legal y requiere la revisión de un informe técnico elaborado en 2021. Dicho documento refleja que se trataba de «una vía de circulación deficiente por presencia de un obstáculo en la calzada» y considera que la señalización de dicho obstáculo era «inadecuada».

El informe concluye que «la señalización no era conforme a la normativa porque la barrera no se encontraba adecuadamente balizada, no se debió utilizar para el corte de una calle un obstáculo que provoca daños en caso de colisión y en el caso de tener que utilizar esta clase de obstáculos altamente dañinos, debía haberse protegido con sistemas absorbedores de energía». Indica que no se utilizó la señal R-200 (prohibición de pasar sin detenerse) y añade que, en la actualidad, la barrera «incorpora un patrón Battemberg rojo y blanco de alta visibilidad».

Obstáculo ilegal La acusación reclama que la barrera no era legal y que la señalización del obstáculo era inadecuada

El juez estima que hay diligencias aún a practicar para dar por finalizada la instrucción y basa su decisión en que, teniendo en cuenta la fase en que se encuentra el procedimiento, no se puede probar la inexistencia de delitos en el caso.

Los hechos se remontan al 2 de septiembre de 2021, cuando una persona chocó sobre las 19.00 horas contra una barrera metálica dispuesta por el Ayuntamiento de Donostia y que habitualmente cierra el paso de acceso al Paseo Nuevo en distintos momentos del año, sobre todo en temporales de mar. En el día del fatal accidente, la valla estaba extendida por la celebración de la clasificatoria de las regatas de La Concha.

Tras finalizar las investigaciones pertinentes, el 26 de octubre de 2021 el Juzgado de Instrucción archivó la causa por estimar que «no aparecía suficientemente justificada la perpetración de un delito». En abril de 2022 se interpuso una denuncia por un presunto delito de homicidio imprudente y un delito contra los derechos de los trabajadores contra los responsables del funcionamiento de la valla que ocasionó el fallecimiento del motorista. En junio del mismo año, el juez denegó la reapertura del caso «entendiendo que no hay indicios suficientes de criminalidad».

Dos investigados

Ya en noviembre de 2022, la Audiencia Provincial de Gipuzkoa ordenó la reapertura del caso tras un recurso de apelación en el que se solicitaba al consistorio donostiarra y a la empresa Sureuskadi que «identifique a los operarios responsables de la vigilancia y seguridad de las inmediaciones del Paseo de Salamanca y Paseo Nuevo en el momento de los hechos».

Reapertura El juez estima que hay diligencias aún a practicar para dar por finalizada la instrucción del caso

La respuesta de ambas entidades identificó a un inspector y un agente que, tras declarar ante el juez, dictó sobreseimiento libre respecto de ambos investigados y la causa volvió a quedar archivada provisionalmente. En noviembre de 2024, la representación del fallecido interpuso recurso de apelación contra el mencionado archivo de la causa. Ahora, estimando dicho recurso, la Audiencia Provincial ha reabierto investigación sobre el trágico suceso y se espera que próximamente se lleven a cabo hasta cinco nuevas declaraciones testificales ante el juez de instrucción, entre ellas las de dos personas que en el momento de los hechos ocupaban cargos de responsabilidad municipal y el autor de uno de los informes presentados.