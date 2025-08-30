Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Concentración en Alderdi Eder contra el racismo. José Mari López

El racismo y la xenofobia están detrás de más de seis de cada diez delitos de odio en Gipuzkoa

El rechazo a personas de diferente cultura o etnia da lugar a más incidentes que los motivados por cuestiones de orientación sexual, política o creencias religiosas

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:12

El mal endémico se suele compartir en la intimidad o en entornos cerrados como la familia o la cuadrilla, pero en ocasiones también aflora en ... la vía pública en modo de delito de odio. El racismo y la xenofobia de la sociedad no tienen un medidor real, pero los incidentes detectados por este motivo sirven de termómetro. Y la temperatura sigue siendo alta.

