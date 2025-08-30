El racismo y la xenofobia están detrás de más de seis de cada diez delitos de odio en Gipuzkoa

El mal endémico se suele compartir en la intimidad o en entornos cerrados como la familia o la cuadrilla, pero en ocasiones también aflora en ... la vía pública en modo de delito de odio. El racismo y la xenofobia de la sociedad no tienen un medidor real, pero los incidentes detectados por este motivo sirven de termómetro. Y la temperatura sigue siendo alta.

Un informe del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco revela que los delitos de carácter racista o xenófobo, en la línea de los años precedentes, siguen concentrando la mayor parte de los casos totales. Más de seis de cada diez altercados guardan una raíz racista, concretamente el 62,8% del total en Gipuzkoa. Hasta 61 episodios delictivos han brotado en 2024 del odio hacia el diferente. El dato vasco es prácticamente idéntico: 146 casos que representan el 62% de los delitos de odio totales.

La negatividad de la cifra encuentra consuelo en la evolución de la serie. Aunque siguen siendo muchos, los casos han disminuido. Fueron 74 en 2023 en el territorio guipuzcoano, es decir, 13 más que en el último ejercicio medido, lo que dibuja una bajada del 17,5%. En la misma línea, los delitos de odio por racismo y xenofobia también han experimentado un descenso del 20% en Euskadi, desde los 180 sucesos de 2023 a los 146 del año pasado, dando continuidad a una tendencia positiva desde el techo delictivo de 2022, ejercicio en el que se registraron 231 episodios violentos de naturaleza racista en toda la comunidad autónoma.

Sin embargo, la bajada en este capítulo concreto responde también a una inercia común en todo tipo de delitos. El peso relativo de los episodios motivados por el racismo y la xenofobia apenas desciende dos puntos, del 64% en 2023 al 62% en 2024.

Las instituciones están alertadas de un fenómeno que irrumpe con mayor frecuencia de la deseada y llevan años con campañas de concienciación. Ha sido uno de los focos de preocupación de los ayuntamientos durante las celebraciones patronales, sobre todo desde que Hernani advirtiera en junio la existencia de hasta ocho incidentes racistas durante las pasadas fiestas de San Juan.

Los hechos más graves se produjeron la madrugada del 24 de junio, cuando la Ertzaintza tuvo que intervenir en varias ocasiones para proteger a un hombre al que decenas de personas pretendían agredir y al que la Policía Local había dado refugio en el Ayuntamiento. La plataforma Herritarron Harrera Sarea denunció «una auténtica caza al moro en las calles, dirigida contra jóvenes magrebíes».

Es precisamente el colectivo árabe el que mayor número de incidentes racistas soporta. Los 57 delitos detectados en 2024 representan el 39% del total. Por grupos de víctimas le siguen los ciudadanos latinoamericanos, que acaparan el 32% de los episodios (46 casos), y los de piel negra, con el 14% (20 casos). Los ciudadanos de razas o etnias minoritarias concentran el 3% de los ataques y los de orígen asiático, el 2%. Esta distribución de los colectivos no difiere de la de años anteriores, aunque cabe destacar que vuelve a aparecer la comunidad gitana en el reparto, con tres incidentes el año pasado que supusieron el 2% de la estadística delictiva. Llama la atención asimismo el hecho de que el colectivo árabe y el latinoamericano haya crecido en número de incidentes –11 puntos porcentuales en el primer caso y 4 en el segundo– mientras el resto se mantienen o bajan.

Mikel Mazkiaran, abogado de SOS Racismo Gipuzkoa, admite que «hay un salto entre lo que es el plano de los prejuicios o estereotipos a los hechos delictivos», aunque subraya que «la actuación racista procede de un poso cultural, de una sensación de supremacía, y que revela la existencia de una vertiente del racismo estructural».

Más allá de lo que arrojan los datos, Mazkiaran observa en la sociedad «una actitud cada vez más abiertamente 'anti': anti proceso migratorio, anti islam, anti... Y cada vez es más despreocupada la manera de transmitirlo en el día a día, digamos que en la conversación de bar». El telón de fondo no ayuda, según el abogado. Se refiere a «los mensajes de determinados ámbitos políticos y el constante ruido, que impide cualquier reflexión». Alerta asimismo de «la sobreactuación» a la hora de gestionar este tipo de asuntos.

Crecen los casos en Irun

La distribución de los delitos de odio a nivel municipal en Euskadi revela un ranking encabezado por Bilbao, con 47 casos detectados, seguido por Donostia (35) e Irun (20), que desplaza del tercer lugar a Vitoria (14). La capital alavesa presenta once episodios menos que un año antes mientras que Irun sube en tres casos, siendo una excepción al descenso registrado en casi todos los municipios. El informe subraya que la ciudad fronteriza se ha convertido en un espacio de mucho tránsito y concluye que «las investigaciones arrojan que estos delitos suelen ser cometidos en lugares en los que se concentra un alto volumen, densidad o movimiento de personas». Al margen de las capitales, Errenteria y Hernani concentran el 5% de los casos vascos, con 7 y 6 delitos respectivamente registrados en 2024.

Tampoco todos los delitos recogidos en las estadísticas son de la misma naturaleza. El abanico va desde las lesiones –los casos más graves– hasta las amenazas, pasando por el discurso de odio, las coacciones y el trato degradante. Pues bien, los datos demuestran que, de todos los delitos de lesiones registrados, más de dos tercios (66%) se dan por racismo o xenofobia, mientras que por orientación e identidad sexual, el delito de lesiones supone el 23%. En cuanto al apartado de amenazas, la motivación racista acumula una proporción aún superior (73%) de este delito, mientras que la orientación sexual es menor en proporción (17%).

El racismo y la xenofobia, por tanto, constituyen el mayor motivo de odio que se traduce en hechos delictivos. Lo dicen las estadísticas oficiales.