Plaza de Gipuzkoa

Putin quiere vivir mucho

Ander Izagirre

Jueves, 18 de septiembre 2025, 06:36

Hace unos días, Xi Jinping y Putin fantaseaban con la inmortalidad: «Ahora a los 70 eres un chaval, te pueden ir trasplantando órganos, en este ... siglo viviremos 150 años…». La preguntita que más me interesa no es cuánto se estirará la longevidad sana sino quiénes se beneficiarán de ella. Porque Putin ha causado con su invasión de Ucrania entre 60.000 y 100.000 muertos ucranianos, y entre 150.000 y 250.000 rusos. Por las consecuencias de la guerra, la esperanza de vida rusa ha bajado de 73,4 años a 72,8, según la agencia Rosstat. Las vidas ajenas nunca han preocupado mucho a Putin.

