El puente del 15 de agosto tendrá picos de 40º pero terminará pasado por agua

A dos días del arranque del ansiado puente del 15 de agosto el tiempo sigue siendo una de las mayores preocupaciones de cara a disfrutar ... de las horas de ocio. Las previsiones apuntan a que el viernes, el sábado y el domingo las temperaturas se mantendrán altas, al encontrarnos en pleno verano, con picos de 40ºC, pero el fin de semana terminará pasado por agua y el lunes la ola de calor llegará a su fin. Hasta entonces, hoy y mañana el bochorno dará una tregua, aunque sea fugaz.

Esta pasada madrugada el viento del sur ha soplado algo racheado y la madrugada ha sido muy templada, aunque tropical todavía en algunas localidades de Gipuzkoa. A pesar de la lluvia de última hora de ayer, según los datos facilitados por Euskalmet esta pasada medianoche en Jaizkibel había 28,1ºC, al igual que en Zarautz; en Zegama 26,8ºC; en el puerto de Pasaia 26,3ºC; en la isla de Santa Clara 26,2ºC; en Behobia 26ºC y en Arrasate y Bidania 25,9ºC.

Con el paso de las horas el viento irá girando a noroeste, primero en el litoral y luego en el resto de Gipuzkoa. Este cambio permitirá la tan esperada bajada de temperaturas después de varios días de intenso bochorno. A esto hay que unir que por la tarde aparecerán más nubes, con nubosidad de evolución, por lo que se pueden dar algunos chubascos dispersos.

Ya están desactivados los avisos naranja de ayer por altas temperaturas y los amarillos por precipitaciones intensas y riesgo de incendios forestales. Este miércoles la alerta durante todo el día estará en vigor en el centro de Álava y en el eje del Ebro, ya que las mínimas/máximas se pueden situar en torno 18/33 ºC en la primera zona y los 20/34 ºC en la segunda.

Al menos hoy y mañana, salir de casa y pasear no será un juego de buscar la sombra entre calles. En los últimos días localidades del interior del territorio se han quedado desiertas, pues mucha gente ha optado por 'confinarse' en casa, con las persianas y ventanas bajadas, para tratar de combatir el calor. Algo comprensible ante los 42,4 grados alcanzados ayer en Bergara o los 42,2 en Arrasate. Hoy y mañana se esperan máximas notablemente más bajas tanto en el interior como en el litoral guipuzcoano, que rondarán los 35º y 28º, respectivamente.

Cielos más nublados, rachas de viento del noroeste y probabilidad de chubascos moderados son los ingredientes del coctel meteorológico que refrescará el ambiente de aquí al viernes. En el interior, las máximas llegarán a estar casi diez grados por debajo de las alcanzadas esta semana de ola de calor; por ejemplo, en Bergara, los termómetros no superarán mañana los 32 grados, cuando ayer llegaron a marcar 42º al mediodía.

Mañana estará activado en Euskadi el aviso amarilo por temperaturas altas persistentes desde las 00.00 hasta las 24.00 horas. Las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno 18/32 ºC en la zona cantábrica interior, en torno a 17/35 ºC en la zona de transición y los 18/36 ºC en la zona del eje del Ebro. Además, la alerta por temperaturas muy altas estará activada desde las 13.00 hasta las 19.00 horas en el centro de Álava y en el eje del Ebro. Las temperaturas máximas se pueden situar en torno 35 ºC en la primera zona y los 36 ºC en la segunda.

Previsión para el puente

La delegada territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Margarita Martín, ha detallado para este periódico la previsión para este puente del 15 de agosto. Afirma que el viernes el día empezará con un aumento del calor ya desde la madrugada. Amanecerá con un cielo caligionoso, con calima. En cuanto a las temperaturas máximas, en las horas centrales en el interior de Gipuzkoa se pueden alcanzar de nuevo los 40 grados, y algo menos en la costa, entre 31 y 32ºC gracias a la brisa del mar. El viento soplará flojo variable.

De cara al sábado señala que se espera una inestabilización del tiempo. Se repetirán las temperaturas del día anterior, pero por la tarde aumentará la probabilidad de tormentas, sobre todo en el interior de Gipuzkoa. Margarita Martín indica que, en principio, las precipitaciones no serán muy intensas.

Destaca que el domingo será una jornada todavía muy calurosa. La nota positiva que permitirá un respiro en las temperaturas es que volverán los chubascos por la tarde, con lo que el puente del 15 agosto terminará pasado por agua.

La delegada territorial de la Aemet prevé que el lunes se intensificará la situación de inestabilidad en Gipuzkoa y que la ola de calor que ha abrasado el territorio estos últimos días llegará a su fin. Además, ese día las tormentas serán más fuertes en el territorio.