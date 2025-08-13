Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista de una de las terrazas del Boulevard donostiarra. Iñigo Royo

El puente del 15 de agosto tendrá picos de 40º pero terminará pasado por agua

El bochorno volverá a dar mañana una fugaz tregua, pero a partir del viernes subirán las temperaturas

A. Iparraguirre y C. Turiel

Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:50

A dos días del arranque del ansiado puente del 15 de agosto el tiempo sigue siendo una de las mayores preocupaciones de cara a disfrutar ... de las horas de ocio. Las previsiones apuntan a que el viernes, el sábado y el domingo las temperaturas se mantendrán altas, al encontrarnos en pleno verano, con picos de 40ºC, pero el fin de semana terminará pasado por agua y el lunes la ola de calor llegará a su fin. Hasta entonces, hoy y mañana el bochorno dará una tregua, aunque sea fugaz.

