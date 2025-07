Primer día de cortes ferroviarios en Cercanías: «¿No hay servicio de tren?»

Aparente tranquilidad esta mañana, día de Santiago, en la Estación del Norte de San Sebastián. Demasiada. Y no solo porque este viernes sea festivo, sino ... porque desde hoy el tráfico ferroviario en el territorio sufre cortes que se prolongarán hasta septiembre. Durante el tiempo que dure esta interrupción que ha comenzado con el servicio de Cercanías, Renfe ha puesto en marcha autobuses para cubrir las rutas afectadas. Así, decenas de viajeros se han acercado esta mañana, como de costumbre, a la estación de Renfe en Donostia para empezar sus respectivos viajes. Solo que, a su sorpresa, la estación estaba cerrada. «¿A dónde va?», preguntaba una trabajadora de la Estación del Norte, «debe acercarse a la estación de autobuses para poder hacer su trayecto», avisaba a los viajeros con maletas en mano.

Nuria Agudo va a pasar el fin de semana con su hijo en Salamanca. Con las bolsas de viaje en mano, se disponían a entrar a la estación. Y es que a pesar de saber que «empiezan hoy los cortes», la errenteriarra es «muy previsora», por lo que llamó «hace unos días para asegurarme de dónde hacer el 'check-in'. Me dijeron que tenía que hacerlo aquí, en la Estación del Norte, «pero ahora parece que tengo que ir a la de autobuses para hacerlo», señalaba. «Menos mal que venimos con tiempo», comenta aliviada a la vez que comprueba la hora en su reloj. Todavía tiene una hora. «Hombre, es un inconveniente, aunque no me ha pillado por sorpresa», expresaba sobre los cortes ferroviarios, -provocados por las obras del 'tercer hilo' del Tren de Alta Velocidad-. «Se supone que es para una mejoría, así que bueno, ya nos acostumbraremos estos meses», añadía antes de poner rumbo a la estación de autobuses.

A otros, les ha cogido por sorpresa. Sobre todo a aquellos que están de visita en el territorio y tienen complicaciones para entender las explicaciones de los trabajadores de Renfe. «¿No es esta la estación para coger el tren? Tengo que coger un tren, no un autobús», insistía un americano, confundido, en las puertas de la Estación del Norte. «Ah, ¿no hay servicio de trenes?», se preguntaba. Después del primer susto al pensar que se había 'equivocado', llegó el consuelo al darse cuenta que en un par de minutos había llegado a la estación correcta. Son diversos carteles colocados por la estación los que señalan que los autobuses que Renfe ha puesto en marcha para cubrir las rutas afectadas estarán dispuestos en las dársenas 17-21.

«Se podría haber organizado mejor»

Otro grupo de trabajadores de Renfe está colocado junto a esta zona del aparcamiento para solucionar las dudas de los viajeros. Mila aguardaba en la cola, pendiente de cuándo llegaría el autobús con destino a Legorreta que tiene que coger para visitar su localidad natal. Consciente de que el primer día de las afecciones «podría haber sido más caótico, porque al ser festivo apenas hay gente, llegan a hacer esto un lunes y...», criticaba que «podrían haberlo organizado mejor. Me enteré por los medios -apuntaba mientras ojeaba El Diario Vasco- de que hoy comezaban las afecciones a las rutas de Cercanías, por lo que llamé para confirmar que no iba a afectar al horario de mi viaje», señalaba. «No me supieron decir nada. Hoy he venido con tiempo y efectivamente el horario ha cambiado, así que me toca esperar».

En ese momento llegaba Victorina de la Fuente a las dársenas. A la viajera de camino a Palencia le espera un trayecto con subidas y bajadas. Literalmente. «Primero hago el trayecto en autobús, luego hago transbordo en tren hasta Venta de Baños, donde tengo que volver a hacer transbordo y hacer parte del trayecto por carretera para llegar a Palencia», señalaba. «Ayer Renfe mandó un aviso, porque debido a las obras y a los transbordos los viajeros no podemos llevar ni mascotas ni bicicletas en el trayecto», explicaba.

Cortes en tres fases

Al igual que sucedió el verano pasado, las obras del 'tercer hilo', el que permitirá que los trenes de alta velocidad circulen en el futuro entre Donostia y la muga con Francia, obligarán a cortar el tráfico por completo en tres fases. La primera, que ha empezado este viernes se prolongará hasta el próximo domingo 3 de agosto y afectará al tramo comprendido entre Irun y Andoain.

La segunda fase continuará inmediatamente después y el corte entre el 4 de agosto y el 7 de septiembre se reducirá al tramo entre Irun y Hernani. Finalmente, del 8 al 21 de septiembre el tráfico interrumpido se limitará al tramo entre Irun y Pasaia. Es decir, los viajeros que se suban al tren entre Irun y Pasaia van a sufrir estas afecciones desde este viernes hasta el 21 de septiembre, mientras que en el resto del recorrido irán desapareciendo con el tiempo.

Durante el tiempo que dure la interrupción del servicio Cercanías Renfe pondrá en marcha autobuses que cubrirán las rutas afectadas. Los trayectos se realizarán en ambos sentidos, con paradas en todas las estaciones intermedias desde Andoain hasta Irun, en función del tramo afectado en cada fase. De este modo, entre este viernes y el 3 de agosto estos autobuses pararán en Andoain, Urnieta, Hernani, Donostia/San Sebastián, Gros, Ategorrieta, Intxaurrondo, Herrera, Pasaia, Lezo-Errenteria, Ventas de Irun e Irun.

Afecciones Cercanías y servicios de autobuses para los transbordos Desde este viernes al 3 de agosto. Servicio de buses en ambos sentidos con paradas en Andoain, Urnieta, Hernani, Donostia, Gros, Ategorrieta, Intxaurrondo, Herrera, Pasaia, Lezo-Errenteria, Ventas de Irun e Irun.

Del 4 de agosto al 7 de septiembre. Paradas en Hernani, Donostia, Gros, Ategorrieta, Intxaurrondo, Herrera, Pasaia, Lezo-Errenteria, Ventas de Irun e Irun.

Del 8 al 21 de septiembre. Paradas en Pasaia, Lezo-Errenteria, Ventas de Irun e Irun.

Con los siguientes cortes los tramos que cubrirán los autobuses se reducirán a las estaciones entre los municipios afectados. Es decir, entre el 4 de agosto y el 7 de septiembre los autobuses pararán en ambos sentidos en Hernani, Donostia/San Sebastián, Gros, Ategorrieta, Intxaurrondo, Herrera, Pasaia, Lezo-Errenteria, Ventas de Irun e Irun y del 8 al 21 de septiembre el recorrido de los autobuses se detendrá en las paradas de Pasaia, Lezo-Errenteria, Ventas de Irun e Irun.

Renfe cubrirá con más de 8.000 circulaciones de autobuses todos esos trayectos afectados por el gran cierre ferroviario.