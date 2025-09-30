Un guipuzcoano se lleva medio millón de euros en La Quiniela tras quedarse a un acierto del Pleno al Quince El jugador acertó los catorce resultados de la jornada 9 de La Liga a excepción del Atlético de Madrid - Real Madrid

J.M. San Sebastián Martes, 30 de septiembre 2025, 15:14 Comenta Compartir

Un vecino de Gipuzkoa se ha llevado un premio de más de medio millón de euros tras quedarse a un acierto del Pleno al Quince de La Quiniela, el popular juego de Loterías y Apuestas del Estado que cada semana reparte cientos de miles de euros en premios en función de los resultados de Primera y Segunda División de La Liga.

Se trata del único boleto de catorce aciertos jugado durante la novena jornada de la competición, en la que no han aparecido acertantes del Pleno al Quince, y que ha sido validado en Irun.

En concreto, el boleto acertante guipuzcoano ha sido vendido en la Administración de Lotería Alambiq, ubicada en la calle Fuenterrabia de Irun, y por el que el afortunado cobrará 553.971 euros, 451.177 euros después de impuestos, tras acertar los catorce primeros resultados y fallar el Pleno al Quince, correspondiente al encuentro entre Atlético de Madrid y Real Madrid que terminó con victoria de los colchoneros por cinco goles a dos.