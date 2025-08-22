El precio hace el producto

En 1972, un ordenador típico en bancos o compañías de seguros costaba alrededor de medio millón de euros. Ajustado por inflación, eso equivale hoy a ... unos cuatro millones. En 1981, apareció el ordenador personal, llamado PC, con un precio de unos 1.500 euros, que hoy serían aproximadamente 5.200.

Aunque ambos ordenadores realizaban tareas similares, la diferencia de precio marcó un antes y un después. El hecho de que, en 1981, una persona pudiera adquirir uno transformó el producto por completo y dio inicio a la revolución informática.

La semana pasada leí que el fabricante de baterías CATL anunció el lanzamiento, en pocos meses, de sus nuevas unidades de iones de sodio, con un precio estimado de 8,54 euros por kWh. En ciertos aspectos, estas baterías superan a las de litio; en otros, no. Lo revolucionario es el precio: actualmente, el kWh en baterías de litio ronda los 100 euros. Esta diferencia convierte a las baterías de sodio en un producto completamente distinto, y creo que podrían desencadenar una revolución similar a la del PC.

No solo permitirían reducir drásticamente el precio de los coches eléctricos –en al menos 5.100 euros– sino que también abrirían la puerta a soluciones de almacenamiento energético accesibles para hogares, comunidades de vecinos o instalaciones solares y eólicas.

Baterías de respaldo a menos de una décima parte del coste actual harían viable lo que antes era impensable.