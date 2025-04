Piden 25 años a un hombre por agredir sexualmente a su expareja en Mutriku

Martin Ruiz Egaña Miércoles, 16 de abril 2025, 07:01 Comenta Compartir

La Fiscalía pide 25 años de cárcel al presunto autor de agredir sexualmente a su expareja, entre otros delitos de maltrato en el ámbito de la violencia de género. Según el escrito de conclusiones provisionales al que ha tenido acceso este periódico, los hechos se remontan al año 2021, cuando el procesado ya acumulaba hasta cuatro sentencias firmes por delitos de lesiones, amenazas y maltrato. En una de ellas se le impuso una orden de alejamiento de 150 metros con la denunciante, así como una prohibición de comunicarse con ella durante un periodo de dos años. A sabiendas de la vigencia de estas penas, el acusado accedió a la vivienda de la víctima en dos ocasiones.

El 12 de noviembre de 2021, con la vigencia de las penas impuestas finalizada, la denunciante acudió al domicilio del procesado. Al día siguiente, el acusado regresó a su domicilio en actitud agresiva y ella le comunicó que quería irse a su casa. Él le propinó un tortazo y le profirió las expresiones 'guarra, hija de puta' y 'me las vas a pagar'. Cuando la mujer se disponía a marcharse, el denunciado la tiró al sofá y comenzó a agredirla con bofetadas, puñetazos, tirones de pelo y patadas.

En el curso de esta agresión, el procesado la arrastró del pelo y le colocó la cabeza contra un bordillo «con la intención de golpearla contra él» pero ella logró moverse y se golpeó contra el suelo. Durante el episodio le arrebató las llaves de él que ella portaba y le decía 'cuéntame la verdad, tienes cinco minutos, sino te mato', «en referencia a que ella había iniciado una relación sentimental con otra persona».

Posteriormente, el acusado se dirigió a la cocina, cogió un cuchillo y le dijo lo siguiente a la denunciante: 'No vas a salir viva, te voy a tirar por la ventana, te voy a cortar el cuello'. Ella le suplicó diciéndole 'por tu hija, por favor, no hagas esto', a lo que él respondió 'ahora sí que la has cagado', colocándole el cuchillo en el cuello y apretándolo. Después paró, le puso el cuchillo en la mano a ella y le dijo 'mátame tú a mi', golpeándole dos veces más.

En todo momento él la retuvo en su domicilio «contra su voluntad», agarrándole del brazo y no dejándole ir. Le escupió en la cara y le mordió en numerosas ocasiones, profiriendo la expresión 'todas las mujeres son unas locas porque vosotras hacéis cosas que están mal, los chicos se enloquecen y os matan'.

«Afectaciones psicológicas»

En un momento determinado, el acusado le dijo 'vámonos a la calle, vamos a tomar un trago al bar'. Ella le contestó 'no quiero estar en un bar con esta cara', refiriéndose a la sangre que tenía en el rostro. A continuación, él la obligó a regresar al domicilio y limpiarse la sangre de la cara. Cuando ella terminó de limpiarse, el acusado, «con ánimo libidinoso», se sacó el pene y le dijo 'chúpame la polla'. Ella, en contra de su voluntad, procedió a practicarle una felación «por miedo a que le siguiera agrediendo». A los pocos segundos, él la apartó y le dijo 'quita guarra, vete de mi casa'. Finalmente, ambos salieron y el procesado se dirigió a un bar, momento en el que ella se montó en el vehículo y abandonó el lugar. Como consecuencia, la víctima sufrió numerosas lesiones en la cara, precisando incluso de una intervención quirúrgica. También presenta «afectaciones psicológicas postraumáticas».

La Fiscalía exige una pena total de 25 años de prisión para el acusado por los delitos de violación, maltrato habitual en el ámbito de la violencia de género, quebrantamiento continuado de condena, lesiones, coacciones, amenazas y vejaciones e injurias injustas. El juicio se celebrará el 28 de abril en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.