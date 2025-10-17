Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El misionero navarro Txarli Azkona posa frente a la parroquia de Ordizia. Jose Mari López

«El petróleo mata indígenas en Ecuador»

Misionero ·

El religioso navarro Txarli Azkona ha recorrido esta semana varias parroquias de Gipuzkoa para dar a conocer su testimonio tras una trayectoria de 40 años en misiones en la Amazonia ecuatoriana

Martin Ruiz Egaña

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:36

Misioneros de esperanza entre los pueblos'. El lema de este Domingo Mundial de las Misiones (Domund) define a la perfección la labor de muchísimos religiosos ... y, en concreto, la de Txarli Azkona. Este misionero capuchino nacido en Guembe (Navarra) lleva 40 años conviviendo con las comunidades indígenas de la Amazonia ecuatoriana, tratando sobre todo con los waorani y los kichwas. En estas cuatro décadas ha presenciado en primera persona multitud de conflictos, injusticias y abusos, pero siempre con los mismos en el lado afectado: los pueblos indígenas.

