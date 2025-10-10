Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Investigadores de Orai presentan el nuevo chatbot llamado Kimu.

Orai crea un nuevo chatbot en euskera para ser instalado en servidores propios

Tecnología. ·

Puede utilizarse para tareas diversas: responder a preguntas sobre documentos, crear contenidos, elaborar resúmenes y traducciones, corregir textos...

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:01

Orai ha desarrollado un chatbot en euskera capaz de ayudar en el día a día a empresas e instituciones. Kimu, se llama. La ligereza del ... modelo permite su instalación en servidores y ordenadores de empresas e instituciones, lo que posibilita preservar la privacidad y confidencialidad de los datos. El modelo es capaz de comprender y ejecutar las tareas solicitadas por el usuario en euskera utilizando un lenguaje natural.

