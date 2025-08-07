Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos personas pasean por las inmediaciones del centro Txara I. Usoz.

120 mayores de la residencia Txara I de Donostia tendrán que ser reubicados por las obras en el centro

Los trabajos, que empezarán a final de año, se enmarcan en la adaptación de estos espacios hacia el nuevo modelo residencial en Gipuzkoa

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:05

El centro Txara I de Donostia prevé afrontar a final de año el inicio de la remodelación de sus espacios, lo que obligará a reubicar ... a todos sus usuarios en diversos centros del territorio. Las obras en este recurso residencial, en el que residen cerca de 120 personas mayores, se enmarcan en la transformación de un nuevo modelo de cuidados en el que se encuentra inmersa Gipuzkoa y actualmente son varios centros los que se encuentran en pleno proceso de cambio para adecuar sus instalaciones, como Atsobakar de Lasarte o Santa Anda de Zarautz.

