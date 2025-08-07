120 mayores de la residencia Txara I de Donostia tendrán que ser reubicados por las obras en el centro

El centro Txara I de Donostia prevé afrontar a final de año el inicio de la remodelación de sus espacios, lo que obligará a reubicar ... a todos sus usuarios en diversos centros del territorio. Las obras en este recurso residencial, en el que residen cerca de 120 personas mayores, se enmarcan en la transformación de un nuevo modelo de cuidados en el que se encuentra inmersa Gipuzkoa y actualmente son varios centros los que se encuentran en pleno proceso de cambio para adecuar sus instalaciones, como Atsobakar de Lasarte o Santa Anda de Zarautz.

Los trabajos de la futura obra del edificio del barrio de Intxaurrondo, que se estima que comiencen en diciembre de 2025, conllevarán el traslado de la totalidad de las personas usuarias a una nueva ubicación, que aún se está estudiando, para adecuar a cada residente en función de sus necesidades. Según ha podido saber este periódico, la mayoría de los usuarios de Txara I se prevé que se ubiquen en el centro Fraisoro.

Algunas de las familias ya han mantenido los primeros encuentros con la Diputación de Gipuzkoa para conocer más en detalle esta futura reubicación de sus familiares y cómo les va a afectar el cambio.

El proyecto que se edificará responde a las características del nuevo modelo residencial del territorio, que comprende espacios más abiertos y conectados a la comunidad y que está centrado en la atención y los cuidados. Sin embargo, esta remodelación llega en un momento delicado para muchos usuarios y sus familias, que han mostrado su «preocupación» por este cambio.