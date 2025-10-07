Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer consulta los anuncios de una inmobiliaria de Donostia. ARIZMENDI

Multas de entre 3.001 y 20.000 euros para los propietarios que incumplan los límites de las zonas tensionadas

La ley de Medidas Urgentes que se tramita en el Parlamento se remite a las infracciones graves de la ley vasca de Vivienda; Itxaso advierte que «habrá sanciones»

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La «prudencia» con la que el Gobierno Vasco se ha propuesto desplegar las zonas tensionadas en Euskadi no ha modificado su intención de que existan « ... sanciones» para aquellos propietarios que se salten los límites previstos para las zonas de mercado residencial tensionado. El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, aseguró ayer que «la ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda que se tramita en el Parlamento, y que previsiblemente se aprobará en diciembre, incluye un régimen sancionador, y por tanto va a haber una disciplina que haremos cumplir a través de las delegaciones territoriales de Vivienda de los tres territorios». De esta forma, «los inquilinos que vean vulnerados sus derechos lo van a poder denunciar, y nosotros haremos el expediente que conlleve esa posible denuncia y esa posible infracción». Añadió que «la zona tensionada tiene una serie de condiciones, entre ellas que se respeten los límites a los incrementos del alquiler».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  3. 3

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  4. 4

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  5. 5 Cortada la AP-8 en Deba sentido Irun por el incendio de un remolque
  6. 6

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  7. 7

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  8. 8 Confirman la presencia del raro cachalote enano en aguas vascas y horas después aparece varado en Zarautz
  9. 9

    Cientos de turistas atrapados en el Everest por una tormenta de nieve
  10. 10 Los motivos tras el abandono de la comunidad china de España: «Están anticipándose»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Multas de entre 3.001 y 20.000 euros para los propietarios que incumplan los límites de las zonas tensionadas

Multas de entre 3.001 y 20.000 euros para los propietarios que incumplan los límites de las zonas tensionadas