Multas de entre 3.001 y 20.000 euros para los propietarios que incumplan los límites de las zonas tensionadas La ley de Medidas Urgentes que se tramita en el Parlamento se remite a las infracciones graves de la ley vasca de Vivienda; Itxaso advierte que «habrá sanciones»

Miguel Villameriel San Sebastián Martes, 7 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La «prudencia» con la que el Gobierno Vasco se ha propuesto desplegar las zonas tensionadas en Euskadi no ha modificado su intención de que existan « ... sanciones» para aquellos propietarios que se salten los límites previstos para las zonas de mercado residencial tensionado. El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, aseguró ayer que «la ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda que se tramita en el Parlamento, y que previsiblemente se aprobará en diciembre, incluye un régimen sancionador, y por tanto va a haber una disciplina que haremos cumplir a través de las delegaciones territoriales de Vivienda de los tres territorios». De esta forma, «los inquilinos que vean vulnerados sus derechos lo van a poder denunciar, y nosotros haremos el expediente que conlleve esa posible denuncia y esa posible infracción». Añadió que «la zona tensionada tiene una serie de condiciones, entre ellas que se respeten los límites a los incrementos del alquiler».

El consejero detalló que «el régimen sancionador que recoge la ley de Medidas Urgentes califica como grave la infracción de la zona tensionada, y eso trae consigo unas horquillas de posibles multas». En la proposición de ley presentada por PNV y PSE en el Parlamento no se concretan las cuantías de las sanciones por incumplir las zonas tensionadas, pero al encuadrarlas dentro de las sanciones «graves» que recoge la ley vasca de Vivienda de 2015, se situarían 'entre 3.001 y 20.000 euros', según establece la ley vasca de Vivienda.

