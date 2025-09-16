Mónica, la vendedora de la ONCE que lleva la suerte a Gipuzkoa y reparte 175.000 euros entre sus vecinos Mónica Lorenzo Sujar ha repartido cinco boletos premiados con 35.000 euros cada uno entre sus clientes de Lazkao

Mónica Lorenzo Sujar en su quiosco de la ONCE en la calle Hirigoien de Lazkao.

J.M. Martes, 16 de septiembre 2025, 13:56

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido en la localidad guipuzcoana de Lazkao 175.000 euros, en cinco cupones agraciados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del lunes 15 de septiembre.

Mónica Lorenzo Sujar ha sido la vendedora de la ONCE encargada de llevar la suerte a Lazkao, con estos 175.000 euros que ha repartido desde su quiosco, situado en la calle Hirigoien, número 22.

El cupón del 15 de septiembre ha dejado también premios importantes en localidades de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña y Región de Murcia.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.