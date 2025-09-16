Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mónica Lorenzo Sujar en su quiosco de la ONCE en la calle Hirigoien de Lazkao. ONCE

Mónica, la vendedora de la ONCE que lleva la suerte a Gipuzkoa y reparte 175.000 euros entre sus vecinos

Mónica Lorenzo Sujar ha repartido cinco boletos premiados con 35.000 euros cada uno entre sus clientes de Lazkao

J.M.

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:56

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido en la localidad guipuzcoana de Lazkao 175.000 euros, en cinco cupones agraciados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del lunes 15 de septiembre.

Mónica Lorenzo Sujar ha sido la vendedora de la ONCE encargada de llevar la suerte a Lazkao, con estos 175.000 euros que ha repartido desde su quiosco, situado en la calle Hirigoien, número 22.

El cupón del 15 de septiembre ha dejado también premios importantes en localidades de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña y Región de Murcia.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  2. 2 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  3. 3 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  4. 4 Sigue cortado un carril de la AP-8 en Usurbil al perder ayer un camión la casa prefabricada que llevaba de carga
  5. 5 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  6. 6 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  7. 7 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  8. 8 Una localidad de Gipuzkoa advierte por carta a sus vecinos por tirar bolsas de basura al río: «Puede suponer sanciones de más de 600 euros»
  9. 9 El Gobierno Vasco pone en marcha el programa de avales de acceso a la primera vivienda para menores de 40 años
  10. 10

    Azora vende la mitad de sus pisos de Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mónica, la vendedora de la ONCE que lleva la suerte a Gipuzkoa y reparte 175.000 euros entre sus vecinos

Mónica, la vendedora de la ONCE que lleva la suerte a Gipuzkoa y reparte 175.000 euros entre sus vecinos