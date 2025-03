Mercadillo de paquetes perdidos en Gipuzkoa: «Es como los sobres sorpresa»

La rutinaria visita al supermecado sumó este jueves un original aliciente: una compra a ciegas. La puesta en escena era de lo más simple: mesas ... amplias y cientos de paquetes perdidos, que jamás han sido reclamados y que el centro comercial Carrefour de Oiartzun, en colaboración con la empresa Paquetes Perdidos, puso ayer a la venta pero sin desvelar su contenido. La singular iniciativa permanecerá abierta hasta mañana sábado en el hipermercado si el 'stock' de paquetes logra subsistir, porque ya desde primera hora la venta resultó un éxito. Se formaron largas colas. «Es como los sobres sorpresa que nos compraban los aitas cuando éramos pequeños», comentaban algunas de las clientas que husmeaban, tocaban –también agitaban– e incluso olían para tratar de adivinar su contenido. Porque las reglas del juego son claras: compras cuantos 'bultos' quieras, los pesas y pagas.

Los clientes tienen todo el derecho del mundo a toquitear para intentar adivinar qué hay dentro. De hecho, es una de las acciones más repetidas y motivo de discusión para algunos. «¿Qué es mejor que pese más o menos?», se preguntaban los curiosos que madrugaron, pese a que el mercadillo, a la par que el centro comercial, abre de 9.30 a 21.30 horas. «Depende de lo que quieras», contestaban mientras palpaban diferentes cartones.

Tesoros preciados

«Está claro que esto es ropa», decían dos vecinas de la comarca que discutieron durante minutos sobre el contenido envuelto en cartón y cubierto con cinta adhesiva. «Ojalá esto sea algo caro», le decía un chico a su pareja. Ambos iban buscando en estos 'sobres sorpresa' «algo de tecnología, que siempre es lo más caro, y resulta lo más engañoso, porque puede pesar poco y sin embargo valer mucho».

No obstante, hay quien se conformaba con poco: «Algún pijama o ropa que nos sea útil o algún juguete para mis hijos, tampoco es que pida demasiado», decía una madre de familia mientras aguardaba la fila para pagar. Primero había que pasar por la báscula que da el importe: 2,20 euros por cada 100 gramos. «Esperamos no gastarnos más de 50 euros porque si no esto es un no parar», explican varios usuarios.

Una iniciativa curiosa y divertida, diseñada para dar una salida útil a estos paquetes 'sin dueño' que pueden alegrar el día a quienes se arriesgan a 'jugar' a este mercadillo a ciegas con premios de todo tipo y valor. Una lista de la compra diferente con la que llenar el carro.