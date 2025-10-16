Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Delante, unas autoridades visitando obras. Detrás, el cine Miramar. Paco Marí /Foto Marín
La calle de la memoria

El terremoto que hizo vibrar el cine Miramar

Año 1975 ·

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Jueves, 16 de octubre 2025, 07:57

Comenta

Vivieron ustedes el terremoto de hace cincuenta años? ¿Cómo que qué terremoto? El que se vivió dentro del cine Miramar, con la proyección de una ... de las películas emblemáticas del cine de catástrofes, 'Terremoto', que vino acompañada de uno de esos revolucionarios sistemas que de vez en cuando ha lanzado el cine. ¿Lo recuerdan?El 'Sensurround'.

