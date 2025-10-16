El terremoto que hizo vibrar el cine Miramar

Vivieron ustedes el terremoto de hace cincuenta años? ¿Cómo que qué terremoto? El que se vivió dentro del cine Miramar, con la proyección de una ... de las películas emblemáticas del cine de catástrofes, 'Terremoto', que vino acompañada de uno de esos revolucionarios sistemas que de vez en cuando ha lanzado el cine. ¿Lo recuerdan?El 'Sensurround'.

El entonces crítico cinematográfico de DV, Pérez Puig, afirmó en su crítica de la película que «el 'sensurround' contribuyó, acertadamente, a provocar la sensación destructora que conlleva un terremoto».

Sin embargo, el 'Sensurround' fue un extraño sistema creado por Universal Studios para el lanzamiento de 'Terremoto' y que apenas se utilizaría en tres películas más, 'La batalla de Midway' (1974), 'Montaña rusa' (1977) y 'Galáctica: Astronave de combate' (1978). El sistema requería una fuerte inversión para instalar aparatos envolventes que, en determinados momentos, bombardeaba al público con sonidos extremadamente potentes y de baja frecuencia, que provocaban un efecto retumbe.

1975 Hace 50 años se estrenó en el Salón Miramar una película emblemática del cine de catástrofes, 'Terremoto'. Para provocar la sensación de vivir un seísmo, se instaló un nuevo sistema de sonido, el 'Sensurround'

No estamos seguros de si en el Miramar donostiarra se instaló el 'Sensurround' de la Universal al completo o una versión algo más sencilla y asequible que también se extendió. En todo caso, el gancho del nuevo sistema de sonido vibrante funcionó y muchos guipuzcoanos acudieron al Miramar y salieron entre ensordecidos y temblorosos, como si hubieran vivido un verdadero seísmo.

El estreno de 'Terremoto' se produjo en San Sebastián el 16 de octubre de 1975. La publicidad insertada en DV prometía «¡La película que sitúa al espectador en el epicentro de la catástrofe!». «Vivirá Vd. una sensación real! con Sensurround, un nuevo sistema de sonido».

El Miramar ofreció aquella experiencia en sesiones de 4,45, 7,30 y 10,15, para «mayores de 14 años y menores acompañados».

Pérez Puig cuestionó en DV el desaprovechamiento de estrellas como Charlton Heston y Ava Gardner, así como «lo inverosímil de las situaciones, ese cúmulo de casualidades y efectismos dramáticos que salpican la narración». Eso sí, reconocía que «las secuencias dedicadas al pánico y destrucción provocados por el terremoto adquieren plena brillantez, gracia al derroche de medios desplegado». Y al 'Sensurround'.

Tres éxitos

'Terremoto' coincidió con otros dos bombazos en la taquilla donostiarra. En el Astoria, 'El exorcista', y en el Príncipe, 'Furtivos'.

Tras obtener la Concha de Oro, la brutal obra de José Luis Borau se convirtió en todo un fenómeno en los últimos días con Franco y los primeros sin él. El 5 de noviembre de 1975, la prensa local destacaría que, en su cuarta semana en cartel, 'Furtivos' había sido vista ya por 50.000 espectadores en San Sebastián.