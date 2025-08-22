Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El primer estadio de Anoeta, con los bloques de Amara Berri aún en construcción. Paco Marí / Foto Marín
La calle de la memoria

1950 | El Frente de Juventudes estrena el estadio

Hace 75 años abrió sus puertas el estadio de Anoeta. Aunque se trataba de una instalación más bien modesta, se inauguró a lo grande, con el dictador Franco entre cientos de miembros del Frente de Juventudes

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Viernes, 22 de agosto 2025, 06:58

La fecha del 22 de agosto se repite en la pequeña historia de las infraestructuras deportivas de nuestra ciudad. El 22 de agosto de 1965 ... se inauguró el Velódromo de Anoeta, aún sin su cubierta. Y quince años antes, el 22 de agosto de 1950, había empezado a funcionar el estadio de Anoeta. Por supuesto, no tenía nada que ver con el estadio actual, salvo parcialmente su ubicación. Era un campo, utilizado para rugby, fútbol y atletismo, rodeado de una pista de tartán, y con escaso espacio para los espectadores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fenómeno veraniego que se repite en los bares de San Sebastián para lamento de algunos donostiarras: «Ya no es lo que era»
  2. 2 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  3. 3

    Más de 200 usuarios denuncian robos, atracos y falta de mantenimiento en el parking de La Concha
  4. 4 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  5. 5 Detenido tras prender fuego a un bar por no ponerle mayonesa en el bocadillo
  6. 6

    Los robos con fuerza en viviendas crecen un 40% en verano en Gipuzkoa respecto al resto del año
  7. 7

    Sadiq sigue insistiendo en que prefiere volver al Valencia pese al interés del Girona
  8. 8

    «El método de marcaje de domicilios se ha extendido a todo tipo de delincuentes»
  9. 9

    Gipuzkoa afronta la jubilación de 77.000 trabajadores en diez años y solo entrarán 19.000 jóvenes
  10. 10

    Jon Pacheco, cerca del Deportivo Alavés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 1950 | El Frente de Juventudes estrena el estadio

1950 | El Frente de Juventudes estrena el estadio