La locura de mover 2.000 paquetes al día

Se escuchan los pitidos del trailer que está dando marcha atrás. Son las 12.30 horas y la veintena de trabajadores de la Unidad de ... Servicios Especiales (USE) de Correos se avisan con gritos apagados por el sonido eléctrico que hacen los montacargas. A esa hora la actividad en este edificio, situado en el barrio donostiarra de Igara, es un polvorín. Desde dentro del edificio, se ve la carga que lleva el camión por las compuertas traseras que quedan abiertas para permitir la descarga. Comienzan a salir jaulas y cajas con paquetes de grandes dimensiones –este centro solo se encarga del reparto de bultos voluminosos–, entre los que destacan lavadoras, televisores, sillas o espejos rectangulares que miden dos metros de alto. «Navidad es para nosotros una locura. Todos los años rompemos récords de los paquetes que llegan y distribuimos», explica Marimar Calvo, responsable del almacén más importante de Gipuzkoa.

Navidad es «sin ningún tipo de duda», comenta Calvo, la temporada con más trabajo de todo el año. Desde estas instalaciones, las únicas de Correos que mueven paquetería de grandes dimensiones –en Gipuzkoa hay otros 34 centros de distribución de paquetería, sin contar con oficinas–, reciben y distribuyen 2.000 paquetes diarios durante una temporada alta que es «cada vez más larga». Tradicionalmente el periodo álgido se limitaba a Navidad, pero ahora este lapso de tiempo transcurre entre el 11 de noviembre –el día chino del soltero– hasta febrero, pudiendo llegar a distribuir más de 180.000 paquetes durante estos cuatro meses. «En comparación con una temporada más baja, como puede ser Semana Santa, la carga de trabajo que asumimos en Navidad aumenta en un 40%. De hecho, este año hemos distribuido un 10% más de paquetes que en 2024», expone Borja Celarain, jefe de carteros en Donostia. «En febrero vamos a volver a respirar, pero hasta entonces lo que toca es trabajar para que todo salga como está planeado», complementa Marimar Calvo.

Entre los días donde más actividad se registra están algunos que ya son conocidos por la mayor parte de la población: el Black Friday, el CyberMonday... Unas jornadas de compras masivas importadas desde Estados Unidos que, sin embargo, no ha desplazado a las fechas clásicas. «Los días de más picos de actividad, donde nosotros lo podemos llegar a pasar un poco mal, son los tres días previos al Olentzero y a los Reyes. Durante estos días la demanda y la exigencia de la gente es muy alta», especifica Celarain, cuya oficina abarca el 80% de los barrios de la capital guipuzcoana.

Entre los productos más comunes, continúan los trabajadores de la USE, están sobre todo la ropa, las zapatillas y los muebles, aunque el jefe de carteros realiza una mención especial a las cartas manuscritas y las postales de Navidad. «Estos días, aunque sean un poco frenéticos, son bonitos, aunque los carteros me llamarían la atención por esto que acabo de decir. A mí es la época que más me gusta. Muchos niños vienen a la oficina que tenemos en Egia para entregar por sí mismos las cartas que mandan a sus Majestades o al Olentzero, y a nosotros nos hace muchísima ilusión porque vemos en ellos una felicidad indescriptible. Eso es lo que más fuerza nos da para enfrentar cada servicio», añade Celarain.

Organización del trabajo

Aunque afrontar esta carga de trabajo es para la responsable de la unidad «un reto enorme», desde Correos se preparan con un operativo especial, tanto con más contrataciones como estableciendo rutas adicionales. «Aunque sea un poco caótico, el objetivo es que todos los paquetes que llegan al almacén sean repartidos el mismo día», especifica Calvo.

En otro momento del año, este centro de Donostia cuenta con una veintena de trabajadores, pero en Navidad esta cifra asciende a 25 personas, que se reparten entre los turnos de la mañana y de la tarde. «El pico de mayor actividad cada día se da entre las 7.00 y las 9.00 horas, que es cuando los carteros deben preparar las furgonetas para repartir toda la paquetería que ha llegado al almacén. Más tarde, sobre las 12.30 o 13.00 horas del mediodía vuelve a ser frenético ya que se prepara el reparto de la tarde», comenta Calvo.

El servicio de cartería, por otro lado, cuenta de normal con 70 personas, pero durante esta temporada alta también incluyen otras cuatro o cinco manos más. «Si no sería imposible hacer frente a toda la demanda y a la gran exigencia de esta época. Nosotros contratamos en función de las previsiones y las necesidades de cada servicio», concluye Celarain.