Un operario desplaza una de las cajas con paquetería voluminosa que descargó el trailer.

Un operario desplaza una de las cajas con paquetería voluminosa que descargó el trailer. Iñigo Royo

La locura de mover 2.000 paquetes al día

Tras el Black Friday y a la espera de Olentzero y los Reyes Magos, en el principal centro de distribución de Correos están en plena temporada alta. «Recibimos un 10% más de bultos que el año pasado»

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:09

Se escuchan los pitidos del trailer que está dando marcha atrás. Son las 12.30 horas y la veintena de trabajadores de la Unidad de ... Servicios Especiales (USE) de Correos se avisan con gritos apagados por el sonido eléctrico que hacen los montacargas. A esa hora la actividad en este edificio, situado en el barrio donostiarra de Igara, es un polvorín. Desde dentro del edificio, se ve la carga que lleva el camión por las compuertas traseras que quedan abiertas para permitir la descarga. Comienzan a salir jaulas y cajas con paquetes de grandes dimensiones –este centro solo se encarga del reparto de bultos voluminosos–, entre los que destacan lavadoras, televisores, sillas o espejos rectangulares que miden dos metros de alto. «Navidad es para nosotros una locura. Todos los años rompemos récords de los paquetes que llegan y distribuimos», explica Marimar Calvo, responsable del almacén más importante de Gipuzkoa.

