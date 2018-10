'Leslie' salpica Gipuzkoa de lluvia y frío

Ha sido un fin de semana de contrastes. Quienes han visitado el territorio durante este puente del Pilar han pasado en 24 horas de las sandalias al paraguas. De un sábado caluroso, con temperaturas poco usuales para mediados de octubre, a un domingo desapacible, frío y lluvioso, de esos que invitan a dejarse engullir por el sofá. Un clásico del otoño guipuzcoano.

Euskalmet había activado el aviso amarillo por lluvias intensas y persistentes durante toda la jornada de ayer, una alerta que llegaba por la entrada de un frente y de los coletazos del huracán 'Leslie', tras recorrer la Península desde Portugal. Se esperaban hasta 60 litros por metro cuadrado en Gipuzkoa, según las previsiones de la agencia vasca de meteorología. Sin embargo, 'Leslie' fue perdiendo fuerza y su intensidad disminuyó hasta categoría de tormenta tropical, por lo que sus efectos fueron menos virulentos de lo esperado; también en el territorio, donde apenas se registraron incidencias reseñables.

Las cifras 25 litros por metro cuadrado se midieron ayer en Igeldo, mientras que en la estación del aeropuerto de Hondarribia fueron 21,9. 92 kilómetros por hora fue la racha de viento máxima en Gipuzkoa, que se registró en Jaizkibel. En Ordizia se midieron 74 km/h. 24 grados se midieron ayer a las siete de la mañana en Oiartzun. En unas horas esa temperatura bajó hasta la mitad.

La jornada amaneció con un cielo donde predominaba la nubosidad, aunque con unas temperaturas extrañamente elevadas para las primeras horas del día. Desde que se inició el otoño, las primeras horas del día se han caracterizado por el ambiente fresco, en torno a los 8-10 grados. Ayer, a las siete de la mañana, a una hora todavía para el amanecer, el termómetro de la estación meteorológica de Oiartzun mostraba 24 grados, un grado más que el de Miramón. En el interior del territorio la situación era muy similar, con 22 grados en Arrasate. Era la calma que precedía a la tormenta, que se acercaba por el oeste.

La bajada de temperaturas en las siguientes horas fue vertiginosa. A las once de la mañana el observatorio meteorológico de Igeldo registraba 14 grados en la capital guipuzcoana. La temperatura descendió doce grados en el territorio respecto a la media registrada durante la jornada del sábado. Y con el frío, llegó también la lluvia. A partir de mediodía comenzó a precipitar intensamente en todo el territorio, con especial incidencia en las localidades costeras. En Donostia se registró un acumulado de 25 litros por metro cuadrado, y en el observatorio del aeropuerto de Hondarribia se midieron 21,9 l/m2. La lluvia provocó algunas balsas de agua en las carreteras del territorio, que no obstante no alteraron la circulación. La actuación más reseñable tuvo lugar en Donostia, en el túnel del Polígono 27, donde fue necesaria la presencia de los bomberos para sacar el agua en la zona acumulada con autobombas.

La presa de Añarbe, cerrada

Con el paso de las horas, las lluvias fueron perdiendo intensidad, lo que evitó mayores complicaciones. Tampoco los ríos sufrieron crecidas, y ninguno alcanzó el nivel amarillo. La presa del Añarbe permaneció cerrada y no fue necesario realizar maniobras de desembalse, ya que la acumulación de precipitaciones caídas ayer en Gipuzkoa no hacían peligrar el «enorme resguardo existente» en la misma.

La situación del Urumea, que bajó a niveles normales durante toda la jornada de ayer, permitió que las labores de retirada de los restos de la estructura del puente que se derrumbó el sábado en Hernani, a la altura del polígono Lastaloa, no se viesen comprometidas. Las excavadoras de la Agencia Vasca del Agua Ura se emplearon durante horas, con el objetivo de evitar que la acumulación de cascotes provocara un recrecimiento del caudal del río. Una vez retirados los restos más importantes de la parte central del cauce, las máquinas pararon con la marea alta por seguridad. Hoy se analizará cómo retirar los restos de los estribos con la menor afección.

Además de la lluvia y el frío, el paso de 'Leslie' también envió fuertes rachas de viento del noroeste que azotaron el litoral de Gipuzkoa, especialmente durante las primeras horas del día. A las 5.30 horas se registraron rachas de 92 kilómetros por hora en Jaizkibel y de 74 en Ordizia. En Donostia, los bomberos tuvieron que retirar una farola que estaba a punto de desprenderse por los azotes del viento en la calle Fermín Calbetón, en plena Parte Vieja. Esa fue la única intervención, y a las 19.30 horas Euskalmet dio por finalizado el aviso por lluvias.

En la jornada de hoy seguirá lloviendo durante las primeras horas pero a lo largo de la mañana se espera que las precipitaciones vayan remitiendo. Las temperaturas máximas rondarán los 17-19 grados, y las mínimas se moverán en torno a los 10-12. Mañana las máximas se suavizarán y podrían llegar hasta los 20 grados.